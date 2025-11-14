วว. ร่วมมือ ศวอ. สสส. จุฬาฯ เชื่อมโยงคุณภาพอากาศกับสุขภาพชุมชน ถอดบทเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำโดย ดร.ภูวษา ชานนท์เมือง นักวิจัยและในฐานะหัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ศนพ.วว. ประกอบด้วย นางสาวกุลธิดา เมืองคำ นักวิจัย นางสาวกนกทิพย์ สมศิริ นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย นายปกรณ์ เกียรติชูศักดิ์ และนางสาวพราววิไล แสงสุก ร่วมกับทีมนักวิจัยจาก ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการ “การศึกษาและถอดบทเรียนการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากร การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช”
โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ภายใต้การดำเนินงานของ ศวอ. มีวัตถุประสงค์สำคัญในการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่าง คุณภาพอากาศกับผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในชุมชน ซึ่งในปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2568 คณะผู้วิจัยได้ร่วมลงพื้นที่ ชุมชนบ้านน้ำซับ และบ้านหนองโสมง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ผ่านการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกับคุณภาพอากาศในเชิงพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในอนาคต
การดำเนินโครงการนี้ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของความร่วมมือระหว่าง วว., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศวอ. และ สสส. ในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการสร้างเสริมสุขภาวะที่ยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชให้ยั่งยืนต่อไป