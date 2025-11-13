พายุสุริยะรุนแรง NASA / Blue Origin เลื่อนการปล่อยจรวดส่งยานแฝดไปดาวอังคารในภารกิจ ESCAPADE

จากเกิดเหตุการณ์พายุสุริยะที่ส่งผลให้เกิดพายุแม่เหล็กโลกระดับ G4 เมื่อวันที่ 11 -12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการประกาศยกเลิกการปล่อยจรวด New Glenn ของบริษัท บลู ออริจิน (Blue Origin) จากฐานปล่อยจรวดรัฐฟลอริดา จากเดิมมีกำหนดการปล่อยในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เนื่องจากพายุแม่เหล็กโลกในระดับ G4 อาจสร้างผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของจรวดและยานที่บรรทุกอยู่ภายในได้ โดยภายในจรวดดังกล่าวได้บรรทุกยานของภารกิจ ESCAPADE เพื่อนำส่งขึ้นสู่อวกาศและเดินทางไปสำรวจดาวอังคาร
การเกิดพายุสุริยะรุนแรงในช่วงนี้ทำให้ทาง องค์การนาซา (NASA) และ บริษัท บลู ออริจิน ยังไม่มีการประกาศวันปล่อยจรวดครั้งใหม่ เนื่องจากพายุแม่เหล็กโลกขนาดรุนแรงทำให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของจรวด New Glenn และยานที่บรรทุกอยู่ภายในมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบและเสียหายได้ จึงมีการเลื่อนการปล่อยจนกว่าสภาพอากาศในอวกาศจะดีขึ้น
"ESCAPADE" เป็นภารกิจของ องค์การนาซา (NASA) ในการส่งยานสำรวจคู่แฝดในชื่อ Blue และ Gold ไปยังดาวอังคาร เพื่อที่จะโคจรสังเกตการณ์จากสถานที่ต่างๆ รอบดาวอังคารพร้อมกัน เพื่อศึกษาลมสุริยะที่ส่งผลกระทบต่อดาวอังคาร และไขคำตอบว่าทำไมดาวเคราะห์แดงแห่งระบบสุริยะดวงนี้ จึงสูญเสียชั้นบรรยากาศและน้ำในอดีตไปจนเกือบหมด และภารกิจนี้ยังถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ NASA จะส่งยานแฝดไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะของเรา
