วว. ร่วมเปิดศูนย์ความร่วมมือนวัตกรรมอุตสาหกรรมจีน-ไทย จุดเริ่มต้นการยกระดับเศรษฐกิจฐานเทคโนโลยีของไทยในเวทีโลก

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.พงศธร ประภักรางกูล รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "ศูนย์ความร่วมมือนวัตกรรมอุตสาหกรรมจีน-ไทย” (China-Thailand Industrial Innovation Cooperation Center)" และเป็นสักขีพยานในความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย-จีน ในครั้งนี้ สถาบันขับเคลื่อนธุรกิจและนวัตกรรมไทยจีน (Thai China Business and Innovation Institution - TCIB) มูลนิธิรวมพัฒน์ ร่วมกับพันธมิตรหลักฝั่งจีน ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมเซ็นเซอร์อัจฉริยะเมืองเซินเจิ้น (Shenzhen Intelligent Sensing Industry Association - SISA) และสมาคมอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและดาวเทียม (Satellite Internet of Things Industry Association – SIOT) ร่วมผลักดันและจัดขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างสองประเทศ ณ เขตกว่างหมิง นครเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทั้งนี้ "ศูนย์ความร่วมมือนวัตกรรมอุตสาหกรรมจีน-ไทย” มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเสริมสร้างการเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงานวิจัยและพัฒนาสถาบันเทคโนโลยี และภาคอุตสาหกรรมของไทย-จีน ให้สามารถร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Smart Sensor, Robotics และ AIoT Industrial Ecosystem โดยสอดดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 ของจีนที่มุ่งสร้าง "พลังขับเคลื่อนใหม่แห่งการผลิตคุณภาพสูง” (New Quality Productive Forces) และยังเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลไทยในด้านเศรษฐกิจ BCG และไทยแลนด์ 5.0 ที่มุ่งเน้น "การยกระดับเศรษฐกิจนวัตกรรมบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
โดยการมีส่วนร่วมของ วว. ดังกล่าว จะเป็นสัญลักษณ์แห่งการผนึกกำลังที่สำคัญ และเป็นประโยชโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมของประเทศ และเพื่อเป็นพลังสำคัญในการผลักดันความร่วมมือไทย-จีนให้ก้าวสู่ระดับ "Strategic
Innovation Partnership" และเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับเศรษฐกิจฐานเทคโนโลยีของไทยในเวทีโลกอย่างแท้จริง สำหรับแนวทางความร่วมมือและประโยชน์ที่ วว. จะได้รับมีดังนี้
1. ขยายเครือข่ายความร่วมมือระดับสถาบัน (Institutional Collaboration) วว. จะได้รับการเสนอชื่อเป็น "หน่วยงานหลักฝ่ายไทย" ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและโครงการต้นแบบในศูนย์ฯ พร้อมการเปิดโลกาสในการเชื่อมโยงกับสถาบันเทคโนโลยีและบริษัทขั้นนำของจีนกว่า 50 หน่วยงานในโครงการ
2. เชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ของไทยกับจีนโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย "China's 15th Five-Year Plan" ที่เน้น Digital Transformation, Smart Manufacturing และ Sensor Industry รวมทั้งเป็นฐานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับจีนในด้านมาตรฐานเทคโนโลยี วิศวกรรมอุตสาหกรรม และนวัตกรรมพลังงานสะอาด
3. เสริมพลังบทบาทของ วว. ในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย โดยสามารถต่อยอดผลการวิจัยของ วว. ด้าน Automation, Robotics, Bio-Industry และ Sustainable Development พร้อมขยายโอกาสสร้างโครงการร่วมทุน หรือการพัฒนาโรงงานนำร่อง (Pilot Factory) ระหว่างไทย-จีน
4. เป็นจุดเริ่มต้นของการวางระบบนิเวศนวัตกรรมไทย-จีน ในระยะยาว เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และปรับตัวทันยุคที่จีนจะก้าวสู่การเป็น "มหาอำนาจทางนวัตกรรมโลก" ซึ่งผู้ที่เริ่มก่อน ขยับก่อน จะได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์