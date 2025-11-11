“สุรศักดิ์” มอบนโยบายองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผลักดันให้เป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมของประชาชน” เตรียมหารือนายกฯ ช่วยผลักดันระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้น

“สุรศักดิ์” มอบนโยบายองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ผลักดันให้เป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมของประชาชน” เตรียมหารือนายกรัฐมนตรีช่วยผลักดันระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้นพร้อมหารือกับองค์กรท้องถิ่นให้จัดโครงการนำเด็กมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของ NSM พร้อมกับสนับสนุนค่าเดินทาง
เมื่อวันที่ 11 พ.ย.68 ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร อพวช. หรือ NSM โดยมี พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ผู้ช่วย รมว.กระทรวง อว. นายพิษณุ พลธี ที่ปรึกษา รมว.กระทรวง อว. น.ส.พิมพ์พร ชีวานันท์ เลขานุการ รมว.กระทรวง อว. นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทน ผอ.NSM และผู้บริหาร NSM เข้าร่วม
นายสุรศักดิ์ได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหาร NSM ว่า ขอชื่นชมการทำงานของ NSM ที่ทำให้เด็กและเยาวชนสนใจเรียนรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และนำเสนอเรื่อวราวของวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของนิทรรศการ กิจกรรม เครื่องเล่น การทดลอง เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ในฐานะรัฐมนตรีตนจะพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะพาเด็กและเยาวชนมาเข้าชม NSM ให้มากขึ้น โดยจะหารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในเรื่องของข้อจำกัดคือการเดินทางและระบบขนส่งสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมาในการเข้าถึง นอกจากนี้ จะหารือกับองค์กรท้องถิ่นให้จัดโครงการนำเด็กมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของ NSM พร้อมกับสนับสนุนค่าเดินทาง รวมทั้งจะช่วยประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้อินฟลูเอนเซอร์มาช่วยดึงดูดความสนใจ ทำให้เป็นที่รู้จักและอยากมาเข้าชมกันมากขึ้น เหมือนเรานำเสนอเมนูอาหารก็ต้องทำให้สวยงาม เพื่อดึงดูดให้คนมาชิมอาหารของเรา
รมว.กระทรวง อว.กล่าวต่อว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและรูปแบบการทำงานในอนาคต ตนให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะแห่งอนาคต พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยสามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างมั่นคงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนี้ เพราะเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดกว้างให้ประชาชนได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์อย่างสนุก เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง ทั้งผ่านนิทรรศการ กิจกรรม และประสบการณ์เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
“กระทรวง อว. มีเป้าหมายให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมของประชาชน” ที่รวบรวมผลงานวิจัยและนิทรรศการมาจัดแสดงหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง จุดประกายให้คนไทยเห็นภาพของประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี และเปิดโลกให้เยาวชนได้สัมผัสกับอาชีพแห่งอนาคต ผมขอยืนยันว่าจะสนับสนุนให้พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่เปิดของสังคม ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ ทดลอง ตั้งคำถาม และต่อยอดความคิดได้อย่างเสรี เพราะการเรียนรู้ในยุคนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป แต่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา” นายสุรศักดิ์ กล่าว