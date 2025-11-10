“สุวรงค์” ชู NSM เป็นสะพานเชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมผ่านนิทรรศการที่ผสานงานวิจัย กับการเล่าเรื่องบนเวทีเสวนานานาชาติ “China’s Dinosaurs Symposium” ณ นครเซี่ยงไฮ้ ลั่นพร้อมร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทั้งของจีน สหรัฐ เยอรมัน อังกฤษพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 10 พ.ย.นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย ดร.ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองวิชาการพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมงาน “China’s Dinosaurs Symposium: From Research to Science Education” งานเสวนาระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยา การจัดการพิพิธภัณฑ์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัล จัดโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Naturul History Museum) และ Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งนครเซี่ยงไฮ้ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
นายสุวรงค์ กล่าวว่า ในงานนี้ NSM ได้ชูหนึ่งในภารกิจหลักคือการสำรวจเก็บ Spaciment หรือวัสดุตัวอย่าง ที่ได้ผ่านการพิสูจน์และทำวิจัยมาแล้วเพื่อจัดทำนิทรรศการสื่อสารสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะธรรมชาติวิทยา โดยเฉพาะการนำเสนอเรื่องราว “The Dinosaur Story: Creating Engaging Traveling Exhibitions” ที่บอกเล่าเรื่องราวการนำผลงานวิจัยภาคสนามมาแปลงโฉมเป็นนิทรรศการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่และโปรแกรมการศึกษาที่น่าสนใจ ด้วยการผสานงานวิจัยที่แท้จริงเข้ากับการเล่าเรื่องแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั้งในด้านวิชาการ และสนุกสนานไปพร้อมกับการเรียนรู้ โดยรูปแบบนิทรรศการที่จัดแสดงจะเน้นการเข้าถึงและความตื่นเต้น เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่นอกเหนือจากตำราเรียน
นายสุวรงค์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ NSM ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทในการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ความร่วมมือเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การจัดนิทรรศการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังเสริมสร้างมุมมองที่หลากหลาย และเรายังพร้อมร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทั้งของประเทศจีน สหรัฐอเมริกา เยอรมัน และอังกฤษในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ในอนาคตอีกด้วย
“NSM ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งจัดแสดงฟอสซิลเท่านั้น แต่ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมอีกด้วย ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย ขณะเดียวกันก็จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นและจินตนาการในหมู่ผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัย พร้อมยังแสดงให้เห็นว่าการวิจัย การศึกษา และความร่วมมือสามารถผสานรวมกันเพื่อสร้างประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความหมาย ซึ่งเดินทางไกลเกินกว่ากำแพงของพิพิธภัณฑ์เพียงแห่งเดียว” นายสุวรงค์ กล่าว