“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ประจำปี 2569 เริ่มแล้ว ดีเดย์ 18 – 21 พ.ย.นี้ ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก จากนั้นกระจายความสนุกทั่วประเทศ พบกิจกรรมหลากหลายทั้งสนุกและมหัศจรรย์ที่ไม่มีให้เห็นในห้องเรียน ทุกคนจะได้สัมผัสของจริง ทั้ง AI – เปิดฟ้ามองดาว 3 มิติ – สนุกกับอาชีพวิทย์ - สิ่งประดิษฐ์ใหม่แนวสะเต็มศึกษา – เปิดโลกชีววิทยา – เรียนรู้ฟิสิกส์แบบจับต้องได้และอีกมากมายห้ามพลาด!
เมื่อวันที่ 5 พ.ย.นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า NSM จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ประจำปี 2569 เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศพร้อมจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ได้พบกับความมหัศจรรย์ที่ไม่มีให้เห็นในห้องเรียน ทุกคนจะได้สัมผัสของจริง และประสบการณ์จริงผ่านการทดลองเล่นและค้นหาคำตอบด้วยตัวเองผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่สนุกสนาน โดยจะเริ่มเคลื่อนขบวนคาราวานระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 - 21 พ.ย.2568 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก จากนั้นวันที่ 25-28 พ.ย.68 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตาก, วันที่ 16-19 ธ.ค. 68 ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ, วันที่ 23-26 ธ.ค. 68 ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ, วันที่ 3-6 ก.พ. 69 ณ โรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ, วันที่ 10-13 ก.พ. 69 โรงเรียนหนองหานวิทยา จ.อุดรธานี
ส่วน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ระยะที่ 2 ได้แก่ วันที่ 9-12 มิ.ย. 69 ที่ จ.พิจิตร, วันที่ 16-19 มิ.ย. 69 ที่ จ.สระบุรี , วันที่ 23-26 มิ.ย. 69 ที่ จ.จันทบุรี, วันที่ 7-10 ก.ค. 69 ที่ จ.พัทลุง, วันที่ 14-17 ก.ค. 69 ที่ จ.นครศรีธรรมราช และวันที่ 21-24 ก.ค. 69 ที่ จ.ระนอง
นายสุวรงค์ กล่าวต่อว่า “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” นอกจากนิทรรศการและกิจกรรมของ อพวช.แล้ว ยังมีนิทรรศการและกิจกรรมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.และหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมผนึกกำลังเข้าร่วมด้วย อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.), สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.), สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.),สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมด้วย
“ขบวนความสนุกและความมหัศจรรย์ด้านวิทยาศาสตร์ที่นำมาจัดแสดงมีมากมาย ประกอบไปด้วย “นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่” (Hands-on Exhibit) ชุด Science for Fun ชวนทดลองเล่นและค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองในรูปแบบนิทรรศการสื่อสัมผัส โดยประกอบไปด้วยชิ้นงานวิทยาศาสตร์ 6 สี 6 เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, นิทรรศการ AI Trick or Truth สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังนวัตกรรมแห่งอนาคตที่จะทึ่งในความมหัศจรรย์ของ AI, “การแสดงทางวิทยาศาสตร์” (Science show) เรื่อง “AirBlow โชว์เว่อร์” ที่ชวนสนุกสนานไปกับของไหลอย่างอากาศรอบตัว ที่เยาวชนจะสนุก ตื่นเต้น พร้อมได้รับสาระความรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว, “กิจกรรม Explorium” ตอน ผีเสื้อแสนสวย ที่เปิดประตู..สู่ธรรมชาติ ไปรู้จักกับโลกมหัศจรรย์ของผีเสื้อ, “กิจกรรมเกมและของเล่นวิทยาศาสตร์” (Science Games & Toys) ชวนเยาวชนท้าทายความคิดและจินตนาการ เน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเกมและการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่หาได้ง่ายและอยู่รอบตัว, “กิจกรรมเปิดฟ้ามองดาว” (Planetarium) สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องกลุ่มดาว พร้อมตื่นตาตื่นใจกับการเรียนรู้ภาพยนตร์ดาราศาสตร์ 3 มิติ แบบ full-Dome, “กิจกรรมมุมนักประดิษฐ์” (Maker Space) ชวนมาปลดปล่อยความคิดและจินตนาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา, “นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทย์” (Enjoy Science Career) ชวนเยาวชนมาค้นพบความถนัดด้านอาชีพผ่านแบบทดสอบและประสบการณ์จากกิจกรรมสวมบทบาทในอาชีพต่าง ๆ, นิทรรศการ Science Spark เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ฟิสิกส์แบบ Interactive ที่ให้ผู้ชมได้จับต้อง ทดลอง และเล่นได้ด้วยตนเอง และนิทรรศการ Science Speak เปิดโลกแห่งชีววิทยา เรียนรู้ผ่านการเล่น ทดลอง ที่ทั้งสนุกและตื่นเต้นนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนานในทุกภูมิภาคทั่วประเทศอีกมากมายภายในงาน
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 – 577 - 9999 ต่อ 2103 หรือติดตามเพิ่มเติมที่ Facebook : คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. และเว็บไซต์ www.nsm.or.th