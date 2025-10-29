วว. ร่วมกับ ธกส. ติตดามการใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมเกษตรกรให้สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ลงพื้นที่ศึกษาดูงานผลสำเร็จของการใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการแปลงสาธิตปลูกดอกเบญจมาศ ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในการช่วยร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ นายจิรวัฒน์ วัฒนบุตร ผู้อำนวยการกองบริการธุรกิจนวัตกรรม สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำคณะผู้แทนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) นำโดย นายเกียรติศักดิ์ พระวร ผู้ช่วยผู้จัดการ และ นายจิรศักดิ์ สุยาคำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา Startup และ SMEs ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานผลสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีระบบน้ำอัจฉริยะในการจัดการแปลงสาธิตปลูกดอกเบญจมาศ ณ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และผลสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีการผลิตไบโอชาร์ จากระบบเตาชีวมวลจากของเหลือทิ้งทางการเกษตร และการใช้ไบโอชาร์ ในนาข้าวแปลงสาธิต ของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จากผลการดำเนินงานสามารถช่วยลดต้นทุน ให้ผลผลิตที่ดีขึ้น และสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
โอกาสนี้ วว. และ ธกส. ยังได้ร่วมหารือการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง วว. และ ธกส. ในปีงบประมาณ 2569 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถดำเนินการเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยใช้ฐานองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ วว. ในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ณ จังหวัดเชียงราย