สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครบ 15 ปี สู่การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมวิชาการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครบรอบ 15 ปี สู่การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESD) เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร นิทรรศการ “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครบรอบ 15 ปี ฯ” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษา
การประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2568 มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์อย่างเข้มข้น ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ อาทิ Dr. Tobias Ernst ประธานมูลนิธิ Stiftung Kinder Forscher จากสหพันธ์สาธาราณรัฐเยอรมนี ในหัวข้อ “Little Scientists in Germany: Why Early STEM Education Matters” และ “From Curiosity to Competence: How Early STEM Education for Sustainable Development Shapes a Better Future”
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนองานวิจัยภาคบรรยายใน 4 ห้องย่อย ได้แก่ การบริหารโครงการและพัฒนาบุคลากร, การบริหารสถานศึกษา, การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ซึ่งปีนี้มีงานวิจัยจำนวน 92 ผลงาน ต่อเนื่องด้วยวันที่ 23 ตุลาคม มีการบรรยายพิเศษโดย Prof. Dr. Ching-Ting Hsin จาก National Tsing Hua University, ไต้หวัน ในหัวข้อ “Equity in Action: Building Culturally Relevant and Sustaining Pathways in Early STEM Education” ตลอดจน เสวนา “การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย เสวนา “เด็กสร้างถิ่น: เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และปิดท้ายด้วยพิธีมอบเกียรติบัตร
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินงานครบรอบ 15 ปี ด้วยการขยายผลครอบคลุมสถานศึกษากว่า 27,366 แห่ง ในระดับปฐมวัย และกว่า 16,872 แห่ง ในระดับประถมศึกษา ซึ่งขับเคลื่อนโดยความร่วมมืออันแข็งแกร่งของ 8 หน่วยงานหลัก ได้แก่ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM, บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
NSM มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ผลักดันหลัก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารและนักวิชาการร่วมเป็นกลไกสำคัญ อาทิ ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ NSM ในตำแหน่งวิทยากรหลักอาวุโส (SCT) และคณะเจ้าหน้าที่ NSM ที่เป็นวิทยากรหลัก (Core Trainer: CT) ได้แก่ ดร.สุภรา กมลพัฒนะ, นางสาวรักชนก บุตตะโยธี, นางสาวพิมลพรรณ จันทรพิมล, ดร.ศิรประภา ศรีสุพรรณ, ดร.จิตติกานต์ อินต๊ะโมงค์ และนางทัศนา นาคสมบูรณ์ โดยมีภารกิจครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร การจัดอบรมวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น ไปจนถึงการจัดพิธีรับตราพระราชทาน การจัดงานเทศกาลและการผลิต “รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” โดยร่วมมือกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
สำหรับก้าวต่อไป โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาและต่อยอด พร้อมขยายแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Education for Sustainable Development – ESD) ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ บริบทท้องถิ่นพัฒนาเนื้อหาใหม่ ๆโดยมีการอบรมครูรุ่นใหม่ผ่านสื่อออนไลน์และวิดีโอทางไกล ผ่านกิจรรมและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อสนับสนุนครูทั่วประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตั้งแต่วัยเยาว์ พัฒนาครู นักเรียน และเครือข่ายท้องถิ่น ให้ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของโลก (UN SDGs)