(ชมคลิป) “เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกเคลื่อนที่” ตัวช่วยใหม่เกษตรกรรายย่อย นวัตกรรมแก้ปัญหาความชื้นพร้อมเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต

“ความชื้นในข้าวเปลือก” ถือเป็นหนึ่งในปัญหาของเกษตรผู้ปลูกข้าวที่ต้องพบเจออยู่เป็นประจำ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ การเก็บรักษา และราคาของข้าวเปลือก หากความชื้นสูงเกินมาตรฐาน จะทำให้เมล็ดข้าวเสื่อมคุณภาพ เน่า หรือมีราขึ้นได้ง่าย และจะถูกหักลดราคากับน้ำหนักเมื่อนำไปขาย
ด้วยเหตุนี้ ผศ.วชิรศักดิ์ เขียนวงศ์ และทีมนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัณฑ์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้มีการประดิษฐ์เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกเคลื่อนที่ เพื่อเป็นตัวช่วยใหม่ของเกษตรกรในการช่วยลดความชื้นในข้าวเปลือก
นวัตกรรมเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกเคลื่อนที่ คือเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีอบแห้งด้วยความร้อนระบบหมุนเวียน ช่วยลดความชื้นในข้าวเปลือกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาความชื้นสูงหลังการเก็บเกี่ยว และสะดวกในการเคลื่อนย้ายประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยรักษาคุณภาพข้าว และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต โดยมีให้เลือกหลากหลายขนาดให้เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย