วช. ร่วม จ.สุราษฏร์ธานี นำนวัตกรรมโดรนส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ในงานประเพณีชักพระ และแข่งเรือยาว จ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2568

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2568 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมในการแสดงโดรนแปรอักษรเพื่อส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ในงานประเพณี ชักพระและแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2568 โดยมี นายหัสชัย เรืองนุ้ย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี, นางโสภา กาญจนะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นางสาวกานต์สินี โอภาสรังสรรค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ณ ลานสะพานนริศ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวสนับสนุนการจัดงานว่า วช. ได้ให้ความสำคัญกับการนำวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมเทศกาลประเพณีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ ในงานประเพณีชักพระและแข่งเรือยาวของจ.สุราษฏร์ธานี การนำนวัตกรรมโดรนแปรอักษรมาร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของงานประเพณีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ความศรัทธา และความสามัคคีของชาวสุราษฎร์ธานีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ทั้งยังเป็นโอกาสพิเศษที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างงดงามและลงตัว ผ่านการแสดงโดรนแปรอักษร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สำหรับกิจกรรมการแสดงโดรนแปรอักษรในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ที่ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีร่วมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก วช. โดย วช. ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างการเรียนรู้และแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมาขับเคลื่อนชุมชน
ดร.วิภารัตน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอแสดงความชื่นชมกับทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในงานประเพณีชักพระ และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2568 อย่างเป็นทางการ ขอให้ค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยความประทับใจ ความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของเรา และแรงบันดาลใจจากการส่งเสริมด้วยนวัตกรรม”
นายหัสชัย เรืองนุ้ย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ในนามของท่านนายกเทศมนตรีเมืองสุราษฎร์ธานี รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่งานประเพณีชักพระและแข่งเรือยาว ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ในฐานะเจ้าภาพการจัดกิจกรรมในค่ำคืนนี้ มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสร้างงานประเพณีของเราให้ก้าวไปอีกขั้น เพื่อสร้างความประทับใจและมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับทั้งพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีและนักท่องเที่ยว การสืบทอดภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาวสุราษฎร์ธานีเป็นการแสดงความพร้อมที่จะสืบสานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ให้คนรุ่นใหม่ได้ภาคภูมิใจและยังเป็นการต่อยอดทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น การสนับสนุนจาก วช. ที่ทำให้ช่วงค่ำคืน มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
นางสาวกานต์สินี โอภาสรังสรรค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกล่าวสนับสนุนว่า เป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มายืนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยศรัทธาของงานประเพณีชักพระและแข่งเรือยาว ซึ่งเป็นอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ซึ่งสะท้อนรากฐานความเชื่อมโยงทั้งวิถี วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ วช. ที่ได้เล็งเห็นศักยภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และให้การสนับสนุนการแสดงบินโดรน ในครั้งนี้ เป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนเป็นการต่อยอดและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้รู้จักไปในนานาประเทศ
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีโดรนเข้ากับประเพณีชักพระของท้องถิ่น ประกอบด้วยภาพการแสดงบินโดรน อาทิ ภาพ “รัก SURAT”, ภาพซุ้มประตูพุทธวดี, ภาพพระใหญ่, ภาพเรือพนมพระทางน้ำ, ภาพฝูงปลากะพัดเขียว, ภาพไข่เค็มไชยา, ภาพเงาะนาสาร, ภาพดอกบัว เป็นต้น เป็นการสร้างสรรค์การนำวัฒนธรรมมาผสมผสานกับนวัตกรรม ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี