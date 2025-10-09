วว. ผนึกกำลัง คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ม.สุภานุวงศ์ ถ่ายทอดการผลิตผลิตภัณฑ์ไก (สาหร่ายน้ำจืด) พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission : MRC) และมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค หัวข้อเรื่อง การผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ไก (สาหร่ายน้ำจืด) อย่างสร้างสรรค์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินโครงการ The Implementation of Joint Community Research and Activities on Community Resilience and Adaptation to Climate Change for Lao PDR in 2025 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง โดยมี ผู้แทนชุมชนท้องถิ่น และผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยเข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง สปป.ลาว
วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ ดังกล่าว มีดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการปรับปรุงการผลิต ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติจริงด้านการทอด การบรรจุภัณฑ์ การประเมินทางประสาทสัมผัส และการดูแลรักษา
2. เพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีในการแปรรูปอาหารและการจัดการเครื่องจักร ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน
3. เพื่อเสริมพลังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทการทำงานของตนเอง อันจะนำไปสู่การผลิตที่ยั่งยืนและการเติบโตทางธุรกิจต่อไป
การถ่ายทอดความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่
1. การยกระดับคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ไก ประกอบด้วย สาธิตกระบวนการผลิตแผ่นไกกรอบ เทคนิคการทอด เทคนิคการบรรจุภัณฑ์ การชิมและประเมินทางประสาทสัมผัส
2. การบำรุงรักษาและการดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ ประกอบด้วย ขั้นตอนการทำความสะอาดและสุขาภิบาลอุปกรณ์แปรรูปอาหารอย่างถูกต้อง หลักการพื้นฐานในการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ด้วยการใช้งานและการจัดเก็บที่เหมาะสม
นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากร วว. ประกอบด้วย ดร.บุณณนิดา โสดา ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ ดร.ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ นางเรวดี มีสัตย์ นักวิจัยอาวุโสและนายวีรยุทธ พรหมจันทร์ นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ นางสาวสุภาวดี บัวบานและนางสาวณัฐฐพัชร์ อั้นทรัพย์ กองบริการธุรกิจนวัตกรรม สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นายอภินันท์ จันทรา นักประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร และนายปิยะพงษ์ นีรนาทวรุตม์กุล นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ และผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ได้แก่ 1. Asst.Prof.Viraxay Bandavong Head of Department Food Science and Technology, Faculty of Agriculture and Forest Resource, Souphanouvong University, Luang Prabang Province, Lao PDR. 2. Mrs. Chanda Phonemany academy of Department Food Science and Technology, Faculty of Agriculture and Forest Resource, Souphanouvong University, Luang Prabang Province, Lao PDR. ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมวิถีชุมชนหมู่บ้านม่วงคำ หลวงพระบาง สปป.ลาว ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์สาหร่ายไกพื้นถิ่นเป็นหลัก เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิต มาตรฐาน และคุณภาพ ความสำคัญของผู้บริโภค และการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ วว. ตลอดจนการแนะนำด้านบรรจุภัณฑ์ และการตลาดอย่างครบวงจร โดยเฉพาะการดูแลรักษาและการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม