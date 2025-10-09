เอ็มเทค จับมือ กพร. โชว์ความสำเร็จยกระดับธุรกิจด้วยวัสดุหมุนเวียน ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ตอบโจทย์การใช้ทรัพยากรแร่และโลหะอย่างยั่งยืน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนา “สร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ ด้วยแนวคิดการออกแบบสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Driving Innovation and Sustainability with Circular Economy Design)” ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการออกแบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Design for Circular Economy)” เพื่อการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะอย่างยั่งยืน ณ ห้องบอลรูม C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ดร.กิตติพันธุ์ บางยี่ขันผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กพร. กล่าวว่า กพร. ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุดตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนำแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต การเลือกใช้วัตถุดิบ ไปจนถึงการจัดการเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการซ่อมแซม ยืดอายุการใช้งาน และสามารถรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 โดยในปี 2568 นี้มีผลสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและได้รับคำปรึกษาเชิงลึก จำนวน 6 ราย ซึ่งหากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนำต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง จะสามารถก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากต้นทุนที่ลดลงหรือรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมไม่ต่ำกว่า 145 ล้านบาทต่อปี และยังสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 5,815 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
รศ. ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการเอ็มเทค สวทช. กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน อันเป็นแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งขอบคุณ กพร. ที่ให้ความไว้วางใจ เอ็มเทค สวทช. เป็นที่ปรึกษาโครงการมาอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าโครงการดังกล่าวจะได้รับการสานต่อเพื่อสร้างผลสำเร็จเชิงประจักษ์แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว
ดร.อดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE) เป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและลดการเกิดของเสียให้น้อยที่สุด เพื่อสร้างระบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน กพร. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการจัดหาวัตถุดิบทั้งจากแหล่งแร่ธรรมชาติและวัตถุดิบทดแทนจากการรีไซเคิล ได้ดำเนินการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเมื่อปี 2561 ที่จังหวัดสมุทรปราการ พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรีไซเคิลของเสียแล้วกว่า 87 เทคโนโลยี และจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการมากกว่า 150 รายต่อปี และ กพร. ยังได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร นับตั้งแต่การนำเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการ การตรวจประเมินและยกระดับสถานประกอบการให้นำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในองค์กร การส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมด้านรีไซเคิลและอัพไซเคิล ตลอดจนการมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้ก้าวตามเส้นทางสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ กพร. ยังมีแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการของเสียจากภาคอุตสาหกรรม และกำหนดมาตรการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบทดแทนในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างครบวงจร อันจะเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการก้าวสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ไม่เพียงแสดงความสำเร็จของผู้ประกอบการ 6 ราย ซึ่งสามารถลดของเสียได้มากกว่า 80% และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมกว่า 145 ล้านบาทต่อปี แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถนำมาใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมไทย โดยดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเอ็มเทค สวทช. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และมีนิทรรศการตัวอย่างผลสำเร็จจากผู้ประกอบการต้นแบบ
6 ราย ดังนี้
1. บริษัท วัลคัว อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ลดการสูญเสียวัตถุดิบปฐมภูมิในกระบวนการผลิตปะเก็นยาง ลดของเสียได้กว่า 80%
2. บริษัท ยูเนี่ยน เจ. พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด – ปรับปรุงกระบวนการล้างฟิล์มพลาสติก ลดเจลขนาดใหญ่ได้มากกว่า 30%
3. บริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด – พัฒนาโซลูชัน “UBE-ReSource” ตรวจสอบและจัดการไนลอน 6 รีไซเคิล โดยใช้ Machine Learning
4. บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) – พัฒนา “หม้อแปลงวัฏจักรใหม่ เพื่อโลกยั่งยืน” ด้วยแนวคิด Remanufacturing ลดขยะอุตสาหกรรมไฟฟ้า
5. บริษัท ไร้ท์รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) – สร้างสรรค์โซลูชัน “Right Waste” ฟื้นฟูถ่านกัมมันต์เพื่อลดการใช้ทรัพยากรใหม่ลงกว่า 60% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% ต่อปี
6. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด – พัฒนาโซลูชันการคัดแยกชิ้นส่วนเครื่องถ่ายเอกสาร ลดของเสียเหลือไม่ถึง 10% และลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 80% ต่อปี
ความร่วมมือระหว่าง กพร. และเอ็มเทค สวทช. ซึ่งดำเนินโครงการทั้ง 4 ปี ช่วยผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี สอดคล้องกับเป้าหมาย Carbon Neutrality และโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่รัฐบาลผลักดัน พิสูจน์ให้เห็นว่าธุรกิจสามารถเติบโตไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน