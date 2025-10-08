NSM ชวนชมนิทรรศการชุดใหม่ส่องสมอง “Brain Inside Out” เปลี่ยนเรื่องซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย พร้อมเผยเคล็ดลับเด็ดของการดูแลสมอง ชมฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ปทุมธานี

NSM ชวนชมนิทรรศการชุดใหม่ส่องสมอง "Brain Inside Out" เปลี่ยนเรื่องซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย มาร่วมสำรวจและไขความลับของสมองทุกช่วงวัย สนุกไปกับ “โดมสมองยักษ์ - กิจกรรมประดิษฐ์หมวกสมอง“ พร้อมเผยเคล็ดลับเด็ดของการดูแลสมอง ชมฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 8 ต.ค. นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิด “นิทรรศการส่องสมอง (Brain Inside Out)” ซึ่งเป็นนิทรรศการชุดใหม่ของ อพวช.โดยมี 2 รองผู้อำนวยการ NSM คือดร.กรรณิการ์ เฉินพร้อมกับนางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ NSM เข้าร่วม
นายสุวรงค์ กล่าวว่า NSM ได้พัฒนานิทรรศการ "ส่องสมอง (Brain Inside Out)" เพื่อเปลี่ยนเรื่องซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ เพราะ “สมอง” คืออวัยวะที่ซับซ้อนและสำคัญที่สุด ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมทั้งความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม การเข้าใจการทำงานของสมองจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจตนเองและผู้อื่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยนิทรรศการชุดนี้ จะชวนผู้เข้าชมไปไขปริศนาการทำงานและศักยภาพของสมองผ่านการเดินทางตั้งแต่วัยแรกเกิดถึงวัยชรา พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนสำรวจกลไกเบื้องหลังความคิดและพฤติกรรม เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านชิ้นงานปฏิสัมพันธ์แสนสนุก และยังเผยเคล็ดลับเด็ดของการดูแลสมองให้แข็งแรงและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อนำไปต่อยอดสู่การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน
นายสุวรงค์ กล่าวต่อว่า ภายในนิทรรศการผู้เข้าชมจะได้ ไขความลับ ว่าเหตุใดสมองจึงมีความสามารถน่าทึ่งเกินจินตนาการ และสำรวจบทบาทของสมองในฐานะ “ผู้ควบคุมสูงสุด” ที่กำหนดทุกการกระทำของเรา นิทรรศการนี้ถูกออกแบบให้เป็นการ เดินทางผ่านช่วงชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยชรา เพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสมองในแต่ละช่วงวัย ทั้งด้านการเรียนรู้ การปรับตัว และการเสื่อมตามธรรมชาติ พร้อมเปิดโอกาสให้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน ชิ้นงานปฏิสัมพันธ์ ที่สนุกสนานมากมาย อาทิ การทำความเข้าใจการทำงานของสมองด้วยตนเอง และกิจกรรม “ประดิษฐ์หมวกสมอง” (Brain Hat) ที่จะพาคุณไปสำรวจกลไกการทำงานของสมองส่วนต่าง ๆ ผ่านการประกอบหมวกสุดสร้างสรรค์ ทั้งสนุก เพลิดเพลิน และเสริมความรู้ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังมีการเผยเคล็ดลับในการดูแลสมองให้มีสุขภาพดีและทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ไฮไลต์สำคัญ ที่ไม่ควรพลาดคือ “โดมสมองขนาดใหญ่”ที่จะมอบประสบการณ์ Immersive เสมือนก้าวเข้าสู่โลกภายในของเซลล์ประสาทนับหมื่นล้านเซลล์
“นิทรรศการส่องสมอง (Brain Inside Out)” จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 13 สิงหาคม 2569 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการวันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 09.30-15.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30-17.00 น. ปิดทุกวันจันทร์ ผู้สนใจสามารถเข้าชมฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123 หรือติดตามทาง Facebook : NSM Thailand.