สวทช. ร่วมแลกเปลี่ยนด้านปัญญาประดิษฐ์ในเวทีโลก STS Forum 2025

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับเกียรติเป็นประธานการเสวนาในหัวข้อ "Synergies Between Materials Science, Next-Generation Devices, and Computational Advances: Pathways to Innovation, Sustainability, and Quantum Frontiers" ซึ่งมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนถึงการบรรจบกันของวัสดุศาสตร์ อุปกรณ์แห่งยุคถัดไป และเทคโนโลยีการคำนวณขั้นสูงที่กำลังพลิกโฉมภูมิทัศน์เทคโนโลยี สู่การขับเคลื่อนโอกาสใหม่ ๆ ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงาน การสื่อสาร สุขภาพและการแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ในการเสวนา ได้มีการกล่าวถึงมุมมองสำคัญว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงทุกการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นบนโลกนี้และในอนาคต ล้วนมีรากฐานสำคัญจากงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ที่อยู่เบื้องหลังความก้าวหน้าเหล่านั้น นักวิจัยทั่วโลกต่างมุ่งพัฒนา ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่มีสมรรถนะสูงขึ้นเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความท้าทายที่สำคัญคือการคำนึงถึงความยั่งยืนของการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหรือมวลสารหายาก (Rare Materials) ที่จำเป็นต่อการวิจัยและผลิตอุปกรณ์รุ่นใหม่ พร้อมกันนั้นยังต้องมุ่งค้นคว้าเพื่อค้นพบวัสดุผสมใหม่ ๆ ที่สามารถเปิดประตูสู่จุดเปลี่ยนของโลกใบนี้ต่อจาก “ยุค AI” ไปสู่ยุคเทคโนโลยีถัดไปอย่างยั่งยืนและสมดุล
การเสวนาครั้งนี้ได้รวบรวมผู้นำทางความคิดจากสถาบันวิชาการและอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วโลก ได้แก่
Dr. Eric D. Isaacs, President & CEO, Research Corporation for Science Advancement สหรัฐอเมริกา , Prof. Dr. Ido Kaminer จาก Technion – Israel Institute of Technology ประเทศอิสราเอล , Prof. Dr. Maki Kawai จาก National Institute of Natural Sciences (NINS) ประเทศญี่ปุ่น , Dr. Horng-Dar Chris Lin จาก Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) สาธารณรัฐจีน , Prof. Dr. Anderson Ho Cheung Shum จาก City University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , Mr. Masataka Osaki จาก NVIDIA Corporation ประเทศญี่ปุ่น
พร้อมกันนี้ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมย่อยหัวข้อ "AI in Government: Services and Delivery" ร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้ AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความโปร่งใสของบริการภาครัฐ ในมิติโอกาสและประโยชน์ของ AI ความท้าทายและความกังวล รวมถึงกรอบธรรมาภิบาลที่จำเป็น โดยได้นำเสนอความพร้อมและการดำเนินงานด้าน AI ของประเทศไทยตามแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565–2570) และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการพัฒนาบุคลากรด้าน AI การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม และธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน รวมถึงการนำ AI ไปใช้ในภาคส่วนสำคัญ อาทิ การแพทย์ สาธารณสุข และการศึกษา
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สวทช. ยังได้เข้าร่วมการประชุม STS Forum General Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานของ STS Forum และการประชุม STS Forum Council Meeting เพื่อเตรียมการจัดทำ STS Forum Statement 2026 ให้ครอบคลุมมิติต่างๆ ของความท้าทายของโลกในอนาคต