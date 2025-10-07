สสวท. แนะนำแพลตฟอร์มช่วยสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือดิจิทัล

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แนะนำเว็บช่วยสอนเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆ ด้วยเครื่องมือดิจิทัล ได้แก่
1. SchoolAI (https://schoolai.com/)
SchoolAI เป็นแพลตฟอร์ม AI ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะบุคคล ผ่านระบบที่เรียกว่า Spaces นักเรียนสามารถโต้ตอบกับ AI ได้โดยตรง ส่วนครูก็สามารถใช้เครื่องมือในการสร้างแผนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดภาระงานครูลงได้มาก
ระบบของ SchoolAI ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ครูสามารถติดตามพัฒนาการ ความก้าวหน้า หรือจุดที่ต้องปรับปรุงของนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ SchoolAI ยังมีบริการฟรีให้ทดลองใช้ พร้อมกับมีแผนสำหรับโรงเรียนที่ต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติม รองรับมาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัว ทำให้มั่นใจได้ว่าการใช้งานปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
2. Wizer (https://app.wizer.me/)
Wizer เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างใบงานออนไลน์แบบ Interactive ที่ใช้งานง่าย ครูสามารถออกแบบใบงาน พร้อมตรวจและให้คะแนนแบบอัตโนมัติได้ ช่วยลดภาระงานตรวจการบ้านและประเมินผลได้อย่างรวดเร็ว
นักเรียนสามารถทำใบงานได้จากทุกอุปกรณ์ และยังส่งเสริมการเรียนรู้เชิง Active Learning ทำให้ครูสามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม อาจมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานร่วมกับ Classroom นอกจากนี้ Wizer ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Canva ได้ด้วย
3.Twig (https://www.twig-world.com/)
Twig เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการ สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ครอบคลุมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งมีแผนการสอน ใบงาน และแบบทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร
เนื้อหาของ Twig มีความน่าเชื่อถือสูง เพราะผลิตโดยหน่วยงานระดับโลก เช่น BBC NASA และ Science Photo Library จึงช่วยทำให้การเรียนมีคุณภาพและน่าสนใจมากขึ้น