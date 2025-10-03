วช. และ The University of Osaka ลงนามความร่วมมือ ยกระดับและขยายเครือข่ายการวิจัย พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกำลังคนด้านการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามเอกสารแสดงเจตจำนงความร่วมมือทางการวิจัย ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ The University of Osaka ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ Prof. Dr. Atsushi Kumanogoh อธิการบดี The University of Osaka เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น ตามลำดับ
ในโอกาสนี้ Prof. Dr. Atsushi Kumanogoh อธิการบดี The University of Osaka ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อการเยือนของคณะผู้แทนไทย พร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง The University of Osaka กับสถาบันการศึกษาไทยหลายแห่ง และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ วช. จะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยไทย–ญี่ปุ่นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวถึงบทบาทของกระทรวง อว. ทั้งในส่วนของการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงแสดงความยินดีต่อการลงนามความร่วมมือทางการวิจัยระหว่าง วช. และ The University of Osaka พร้อมย้ำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนากำลังคนและยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยของไทย การจับมือกับ The University of Osaka ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่นักวิจัยไทยจะได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยชั้นนำของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด
ด้าน ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึงที่มาของความร่วมมือว่า เกิดจากการเยือน The University of Osaka ของคณะผู้บริหาร วช. เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และได้ตกลงกำหนดกรอบการทำงานร่วมกัน ทั้งการวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัย โดยเชื่อมั่นว่าการลงนามในครั้งนี้จะช่วยขยายเครือข่ายวิจัยและสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ทั้งสองประเทศ
สำหรับความร่วมมือระหว่าง วช. และ The University of Osaka จะมุ่งสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมไทย–ญี่ปุ่น ผ่านโครงการวิจัยร่วมในสาขาที่มีศักยภาพ การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมไทยสู่มาตรฐานสากล