ไบโอเทค นำ ‘INNO-AGRO’ นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมฯ เพื่อต่อยอดการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอ้อย มัน และปาล์ม

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ไบโอเทค สวทช. นำผลงานใน “โครงการการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพไทย ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” (Pre-Battle Inno-Agroindustry)” ที่เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประเทศไทยยั่งยืน หรือ S&T Implementation for Sustainable Thailand ของ สวทช. เสนอแก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวน 2 กลุ่ม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักและรับทราบถึงองค์ความรู้ของ สวทช. ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้ในการตอบโจทย์เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มได้
กลุ่มแรก ได้แก่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยได้นำเสนอ ผลงานน้ำตาลฟังก์ชันเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมเกษตรไทย
กลุ่มที่สอง ได้แก่ คณะผู้บริหารจาก Putra Business School ประเทศมาลาเซีย เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 68 ณ ห้อง SD601 อาคารสราญวิทย์ สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยได้นำเสนอ ผลงาน Eco-processing Enzyme ที่เป็นเอนไซม์สำหรับกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ Lignin and Biomass Composite ที่เป็นวัสดุคอมโพสิตจากลิกนินและชีวมวล
ทั้งนี้ Pre-battle Inno-Agroindustry มีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่มีใน สวทช. เพื่อต่อยอดไปใช้ในตอบโจทย์การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอ้อย มัน และปาล์ม โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการเคมี และวิศวกรรม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของเครือข่ายนักวิจัยในศูนย์แห่งชาติ และหน่วยงานพันธมิตร