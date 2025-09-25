ENTEC สวทช. - สจล. ชุมพร ร่วมมือวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร

ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ รศ. ดร.คำรณวิทย์ ทิพย์มณี รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา “โครงการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงาน” ผ่านระบบ VDO Conference (Webex) โดยมีคณะนักวิจัยและผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
สำหรับการลงนามในครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านยานยนต์ไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ตั้งแต่ยานพาหนะไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ระบบขับเคลื่อน การจัดเก็บพลังงาน ระบบการชาร์จ การควบคุมอัจฉริยะ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งยังครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร ผ่านการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมเชิงวิชาการ การฝึกงาน การศึกษาดูงาน การเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning) ผ่านสหกิจศึกษาและโครงงานวิศวกรรมขั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงศักยภาพด้านวิชาการและงานวิจัยของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยจะไม่เพียงยกระดับศักยภาพของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ วิทยาเขตชุมพร และ ENTEC สวทช.เท่านั้น หากยังมุ่งสู่การพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมและพลังงานรุ่นใหม่ การขยายผลสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่และระดับประเทศ พร้อมเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต