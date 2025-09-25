โรงเรียนบ้านวังดิน จ.แพร่ - โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา จ.ศรีสะเกษ คว้าแชมป์การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 24 สถิติยอดเยี่ยม ผอ.สำนักฯ อพวช.ชื่นชมศักยภาพเยาวชนไทย หวังนำผลงานไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าแก่ประเทศชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ประจำปี 2568 รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 24 เวทีการแข่งขันการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ การออกแบบ และการบูรณาการทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศในอนาคต โดยมีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ทั้งหมด 1,040 ทีม และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ จำนวน 49 ทีม ณ สนามแข่งขัน อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ผลการชิงชัยในประถมศึกษา ปรากฎว่า ทีม BANWANGDIN SCHOOL (B) จากโรงเรียนบ้านวังดิน (วังดินราษฎร์บำรุง) จ.แพร่ ได้แชมป์ชนะเลิศจากสถิติเฉลี่ยต่ำสุด 0.13 เมตร รับทุนการศึกษา 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม WLS 02 จากโรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) กรุงเทพฯ ได้สถิติเฉลี่ยต่ำสุด 0.33 เมตร ได้รับทุนการศึกษา 8,000 บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม LKB 02 จากโรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) กรุงเทพฯ ได้สถิติเฉลี่ยต่ำสุด 0.35 เมตร ได้รับทุนการศึกษา 6,000 บาท
ขณะที่ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา ทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ส.มืดมิด ศิษย์ตากะจะ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา จ.ศรีสะเกษ ได้สถิติเฉลี่ยต่ำสุด 0.22 เมตร รับทุนการศึกษา 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมเด๋อขั้นเทพ ศิษย์ตากะจะ จากโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา จ.ศรีสะเกษ ได้สถิติเฉลี่ยต่ำสุด 0.24 เมตร ได้รับทุนการศึกษา 8,000 บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม UN rocket x จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ ได้สถิติเฉลี่ยต่ำสุด 0.31 เมตร ได้รับทุนการศึกษา 6,000 บาท
ทั้งนี้ น.ส.ศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ ผอ.สำนักบริการกลาง อพวช.หรือ NSM พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เปานาเรียง ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ได้มาร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลในการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 24
น.ส.ศิริรัตน์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทุกทีมที่ได้รับรางวัลและขอชื่นชมถึงศักยภาพของเยาวชนไทย โดยหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้กับเยาวชนทุกคน พร้อมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดในชีวิตประจำวันได้ต่อไป
“การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นการชิงชัย แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญที่เยาวชนจะได้ พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน ทั้งการคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา รวมถึงการออกแบบและการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ ซึ่งสิ่งนี้จะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าแก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต" น.ส.ศิริรัตน์ กล่าว