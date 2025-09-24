xs
(ชมคลิป) ทำความเข้าใจ! การเกิดหลุมยุบและแผ่นดินทรุด ผ่านบทเรียนวิทยาศาสตร์ บทที่ 3 ภัยธรรมชาติบนผิวโลก (สสวท.)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




จากการเกิดเหตุการณ์ดินทรุดตัวจนเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ บริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล (24 ก.ย. 2568) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนหาคำตอบ การเกิดหลุมยุบและแผ่นดินทรุดเกิดขึ้นได้อย่างไร? ส่งผลกระทบอย่างไรได้บ้าง? ผ่านวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับหลุมยุบและแผ่นดินทรุด รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 หน่วยที่ 7 โลกและการเปลี่ยนแปลง บทที่ 3 ภัยธรรมชาติบนผิวโลก




ข้อมูล ภาพ และ VDO อ้างอิง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ชมการสอนออนไลน์ – Project 14 หน่วยที่ 7 โลกและการเปลี่ยนแปลง บทที่ 3 ภัยธรรมชาติบนผิวโลก

