วว. จับมือพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต้นแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ขับเคลื่อนตาลเดี่ยวโมเดล ต้นแบบการจัดการขยะชุมชนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วย วทน.

ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานโครงการพัฒนาร่างต้นแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนานวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ (Saraburi Sandbox) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถอดบทเรียนจากตาลเดี่ยวโมเดลในมิติเทคโนโลยี สังคม และการบริหารจัดการ ออกแบบแนวทางการเชื่อมโยงกับดิจิทัลแพลตฟอร์ม ตลอดจนพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ ด้านการจัดการของเสีย ในระดับนโยบาย พื้นที่ และชุมชน ในพื้นที่นำร่องจังหวัดสระบุรี ซึ่งนับเป็นการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใช้ให้เกิดประโยชน์
โอกาสนี้ นายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับและการขับเคลื่อนสระบุรีคาร์บอนต่ำ ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว. กล่าวการดำเนินโครงการฯ และ ดร.ศรวณีย์ สิงห์ทอง ผอ.ฝ่ายนโยบายเพื่อความยั่งยืน สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวรายงานแนวทางการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Saraburi Sandbox โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผอ. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่วัดทองพุ่มพวงที่จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลที่ใช้ระบบดิจิตอลแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการข้อมูล และเยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาล 1 ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการขยะรีไซเคิลที่ต้นทาง ลงพื้นที่การจัดการขยะอินทรีย์ต้นแบบ (โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบำรุงธรรม) รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร “ตาลเดี่ยวโมเดล” ณ จังหวัดสระบุรี
ทั้งนี้ วว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนตาลเดี่ยวโมเดล โดยใช้ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แก้ไขปัญหาขยะชุมชน โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดการขับเคลื่อนตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และต่อยอดความสำเร็จในการขยายผล พัฒนาร่างต้นแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มการจัดการของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่แนวทางการขับเคลื่อนสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ มุ่งเน้นการจัดการของเสียประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกและขยะเศษอาหาร เพื่อขับเคลื่อนเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำ ที่มีแนวทางการปฏิบัติและการปรับตัวที่เหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดเมืองคาร์บอนต่ำที่ยั่งยืน และสามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไป