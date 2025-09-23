วช. ส่ง 6 นักวิจัยรุ่นใหม่ร่วม STS forum 2025 ที่ญี่ปุ่น

วช. เปิดตัวนักวิจัยรุ่นใหม่ 6 ท่าน ร่วม STS forum 2025 ที่ญี่ปุ่น ผู้อำนวยการ วช. เผยเป็นเวทีระดับโลก หวังนักวิจัยไทยก้าวไกลระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2568 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกจาก วช. เข้าร่วมงาน STS forum 2025 “Science and Technology in Society Forum Young Leaders Program 2025” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วยคณะนักวิจัยและคณะผู้บริหาร วช. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ อาคาร วช. 8
ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้ผลักดันนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกจาก วช. สู่เวทีนานาชาติ Science and Technology in Society Forum Young Leaders Program 2025 ซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่โดยเฉพาะ และ วช. ได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว โดยจัดขึ้นภายใต้การประชุมระดับโลก Science and Technology in Society Forum (STS forum) ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2568 ณ Kyoto International Conference Center เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นเวทีที่รวมผู้นำระดับสูงทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกกว่า 1,000 คน จาก 80 ประเทศทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของพลังนักวิจัยรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต ปัจจุบันมีนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ วช. สนับสนุนเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 25 คน จากหลากหลายหน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของไทย โดยต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกจาก วช. ในปี 2568 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้
1.รศ.ดร.กฤต จารุพานิช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.รศ.ดร.ธีรวิทย์ วิไลประสิทธิ์พร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิทยสิริเมธี
3.ผศ.ดร.สิทธิวุฒิ เจริญสุทธิวรากุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4.ผศ.ดร.วิริยา ทองสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.ดร.สิทธิประภา อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
6.ดร.สุนทร ตันติถาวรวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ดิฉันหวังว่าการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้นักวิจัยรุ่นใหม่ของไทยเตรียมพร้อมกับโอกาสบนเวทีโลก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแลกเปลี่ยนในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเป็นนักวิจัยมืออาชีพที่ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติในเส้นทางอาชีพนักวิจัยของใครหลายๆ คน”
ถัดมาเป็นการเสวนาวิชาการ เรื่อง “Voices of Young Researchers” โดยนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้ง 6 คน เพื่อถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์ตรงสะท้อนถึงบทบาทและศักยภาพของนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ในการก้าวสู่เวทีโลก พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดที่จะนำมาต่อยอดพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ทั้งนี้ วช. ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็น “กลไกกลาง” ในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงนโยบาย รวมทั้ง ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ของไทยก้าวสู่เวทีโลก เพื่อยกระดับศักยภาพนักวิจัยไทย สร้างชื่อเสียง และเพิ่มบทบาทของประเทศไทย