ซินโครตรอนคว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สะท้อนความมุ่งมั่นยกระดับบริการด้วยมาตรฐานคุณภาพ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2568 ได้แก่ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น รางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 2 และรางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการให้บริการด้วยมาตรฐานคุณภาพของสถาบันฯ
นนทบุรี – สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จัดงานเสวนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2568 “ภาครัฐอัจฉริยะ ขับเคลื่อนอนาคต Smart Government & Smart Services: Driving for the Future” เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ต้นแบบผลการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2568 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้
รางวัลเลิศรัฐถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาความเป็นเลิศใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการภาครัฐ ด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยในปีนี้ สถาบันฯ ได้รับรางวัลใน 3 สาขา ดังนี้:
1.รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น จากผลงาน “นวัตกรรมเครื่องเคลือบฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรเสริมแกร่งอุตสาหกรรม”
2.รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
3.รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance)
ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในพิธีดังกล่าว การได้รับรางวัลเลิศรัฐทั้ง 3 รางวัลในครั้งนี้ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงมาตรฐานการดำเนินงานของสถาบันฯ ที่ก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ และเป็นแรงผลักดันสำคัญให้สถาบันฯ มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการภาครัฐด้วยนวัตกรรม สู่การสร้างคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน