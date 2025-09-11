NASA พบหลักฐานใหม่ที่เพิ่มความชัดเจนของการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร จากข้อมูลการวิเคราะห์หินโดยยาน Perseverance

องค์การนาซา (NASA) แถลงการณ์การพบข้อมูลใหม่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร จากการวิเคราะห์หินบริเวณร่องแม่น้ำโบราณบนดาวอังคาร ที่ยานเพอร์เซเวียแรนซ์ (Perseverance) ได้เก็บมาวิเคราะห์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 โดยทางนักวิทยาศาสตร์ได้พบร่องรอยคล้ายกับร่องรอยที่จุลินทรีย์บนโลกทำให้เกิดขึ้นบนโลก ซึ่งความชัดเจนว่าเป็นจุลินทรีย์ทำให้เกิดขึ้นหรือไม่และการยืนยันว่ามีสิ่งชีวิตบนดาวอังคารต้องมีการการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต แต่ข้อมูลนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลก
หินที่ยานเพอร์เซเวียแรนซ์ได้นำมาวิเคราะห์นั้น เป็นตัวอย่างหินจากบริเวณร่องแม่น้ำโบราณในหลุมอุกกาบาตเจซีโร (Jezero Crater) โดยบริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบเก่าบนดาวอังคาร ที่มีแม่น้ำไหลเข้าสู่ทะเลสาบเมื่อประมาณสามพันกว่าล้านปีที่แล้ว ก่อนที่ภูมิประเทศและภูมิอากาศของดาวอังคารจะเปลี่ยนแปลงไปและมีสภาพอย่างที่เราเห็นเหมือนอย่างในปัจจุบัน และในพื้นที่ที่มีน้ำก็อาจนำไปการค้นพบสิ่งมีชีวิต
การวิเคราะห์หินพบว่ามีร่องรอยที่เรียกกันว่า "จุดเสือดาว" (Leopard Spots) และ "เมล็ดป๊อบปี้" (Poppy Seeds) ซึ่งเป็นร่องรอยกิจกรรมทางชีวภาพของสารประกอบอินทรีย์และมีแร่ธาตุจำพวกฟอสเฟตและซัลไฟด์ของเหล็ก โดยกระบวนการการเกิดร่องรอยในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นจากกระบวนการรีดอกซ์ในสิ่งมีชีวิต ซึ่งคล้ายร่องรอยกับที่จุลินทรีย์บนโลกทำให้เกิดร่องรอยคล้ายแบบนี้ได้
การค้นพบข้อมูลใหม่ของดาวอังคารในครั้งนี้ ยังไม่สามารถยืนได้ได้อย่างชัดเจนว่ามีสิ่งมีชีวิต บนอาวอังคารหรือไม่ เนื่องจากตัวอย่างหินที่วิเคราะห์อาจมีที่สัญญาณบ่งชี้ว่าเป็นกระบวนการที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามาจากสิ่งมีชีวิต 100% เนื่องจากข้อมูลเปรียบเทียบนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นบนโลก แต่การเกิดร่องรอยเช่นนี้ที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นอาจเกิดขึ้นจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช้สิ่งมีชีวิตก็เป็นได้
แต่ข้อมูลใหม่ในครั้งนี้ก็เพิ่มความชัดเจนของการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารมากขึ้น และสามารถต่อยอดไปสู่ภารกิจอื่นๆ เพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตในอดีตของดาวอังคาร เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการค้นพบหลักฐานการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกจากบนโลกของเรา
สำหรับ “ยานเพอร์เซเวียแรนซ์” เป็นยานสำรวจดาวอังคาร ในลักษณะของโรเวอร์ ภายใต้ภารกิจมาร์ส 2020 ขององค์การนาซา ยานได้ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 และลงจอดบนดาวอังคารเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีเป้าหมายในการค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตและเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำกลับมายังโลกในภารกิจอนาคต
ข้อมูล - รูปอ้างอิง
- - - - - - - - - - - - - -
- nasa.gov (NASA Says Mars Rover Discovered Potential Biosignature Last Year)
- สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT