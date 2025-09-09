ข้อมูลใหม่ดาวเคราะห์แดง! NASA เตรียมแถลงการค้นพบใหม่จากตัวอย่างหินที่ยาน Perseverance ได้ทำการเก็บและวิเคราะห์บนดาวอังคาร

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration) หรือ องค์การนาซา (NASA) เตรียมแถลงการณ์ข้อมูลการค้นพบใหม่จากดาวอังคารโดยยานเพอร์เซเวียแรนซ์ (Perseverance) ซึ่งจะมีการแถลงข่าวในวันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 เวลาประมาณเวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (11.00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกของสหรัฐ (EDT) ในการแถลงข่าวครั้งนี้ จะมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการค้นพบข้อมูลใหม่จากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างหิน ที่ยานเพอร์เซเวียแรนซ์ได้ทำการเก็บและตรวจสอบบนดาวอังคาร ซึ่งหินที่ถูกนำมาวิเคราะห์นั้นเป็นหินจากบริเวณหุบเขาโบราณบนดาวอังคารที่เคยมีแม่น้ำไหลผ่านในอดีต
รายละเอียดใดอื่นๆ ในการค้นพบ ทางองค์การนาซายังไม่ได้มีการเปิดเผยนอกจากรายชื่อผู้เข้าร่วมการแถลงข่าว ประกอบด้วย
-Sean Duffy รักษาการผู้อำนวยการ NASA
-Nicky Fox รองผู้อำนวยการด้านภารกิจวิทยาศาสตร์
-Lindsay Hays หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ภารกิจสำรวจดาวอังคาร
สำหรับ “ยานเพอร์เซเวียแรนซ์” เป็นยานสำรวจดาวอังคาร ในลักษณะของโรเวอร์ ภายใต้ภารกิจมาร์ส 2020 ขององค์การนาซา ยานได้ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 และลงจอดบนดาวอังคารเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีเป้าหมายในการค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตและเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำกลับมายังโลกในภารกิจอนาคต
ได้ปฏิบัติภารกิจสำรวจบนดาวอังคารมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ลงจอดในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเยเซอโร (Jezero Crater) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายหลักในการค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตโบราณ และเก็บตัวอย่างหินและดินเพื่อนำกลับมายังโลกในภารกิจอนาคต
สามารถรับชมภาพและเสียงการประชุมได้ทางเว็บไซต์ขององค์การอวกาศสหรัฐ : www.nasa.gov/live
ข้อมูล - รูปอ้างอิง : nasa.gov (NASA to Share Details of New Perseverance Mars Rover Finding)