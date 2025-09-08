ทส. ประชุม คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศกำหนดพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ และกรุงเทพฯ เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหามลพิษในเชิงพื้นที่

ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 4/2568 โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุม นายบรรณรักษ์ เสริมทอง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคาร C ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบวาระสำคัญ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. พิจารณาเห็นชอบการประกาศกำหนดให้กรุงเทพมหานคร เป็นเขตควบคุมมลพิษในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี
2. พิจารณาเห็นชอบการประกาศกำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเขตควบคุมมลพิษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยการประกาศเขตควบคุมมลพิษในครั้งนี้ เป็นการกระจายภาระหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในท้องถิ่น ตามบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และอำนาจหน้าที่ของ กก.วล. ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการแก้ไขปัญหามลพิษในเชิงพื้นที่ เพื่อให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านอื่น โดยมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน