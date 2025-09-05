NARIT - สถาบันฟิสิกส์บรรยากาศแห่งชาติจีน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT และ สถาบันฟิสิกส์บรรยากาศ (Institute of Atmospheric Physics หรือ IAP) สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (Chinese Academy of Sciences หรือ CAS) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ มุ่งพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล หวังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนจีน มาใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุต้นตอ PM 2.5 ในไทย
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT โดย ดร. วิภู รุโจปการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และสถาบันฟิสิกส์บรรยากาศ (IAP) สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (CAS) โดย Prof. Dr. Hang Su ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการหลักแห่งรัฐด้านสิ่งแวดล้อมบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยาสุดขั้ว ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศ ดาราศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ EarthLab สถาบันฟิสิกส์บรรยากาศ ตั้งอยู่ภายใน Huairou Science City กรุงปักกิ่ง มีผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน
ดร. วิภู รุโจปการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือฯ ดังกล่าว มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัย การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้เก็บตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานในด้านต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์สารเคมีในอนุภาคฝุ่นละออง การพยากรณ์คุณภาพอากาศ รวมถึงการเก็บตัวอย่างบรรยากาศด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น อุปกรณ์ Atmospheric LiDAR และ อุปกรณ์ ACSM (Aerosol Chemical Speciation Monitor) ใช้ตรวจวัดองค์ประกอบทางเคมีของละอองลอย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะร่วมแลกเปลี่ยนบุคลากร โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาเอก นักวิจัย และบุคลากรทางวิชาการ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการการตีพิมพ์ผลงานวิชาการร่วมกันในอนาคต ซึ่งหลังจากพิธีลงนามดังกล่าว ได้จัดประชุมหารือถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะแนวทางการวิจัยร่วมกัน และการพัฒนาเครือข่ายอุปกรณ์ Atmospheric LiDAR และอุปกรณ์ ACSM เป็นต้น
ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทย - จีน ในวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ที่แสดงให้เห็นความตั้งใจของทั้งสองหน่วยงานจากทั้งสองประเทศ ในการร่วมกันการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศและดาราศาสตร์ รวมถึงเปิดโอกาสให้ไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของจีนในการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ หวังเป็นแนวทางนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย
สำหรับ EarthLab เป็นศูนย์ปฏิบัติการจำลองเชิงตัวเลขของระบบโลก พัฒนาโดยสถาบันฟิสิกส์บรรยากาศ (IAP) มีเป้าหมายหลักเพื่อศึกษาระบบต่าง ๆ ที่จะเกิดผลกระทบกับโลก อาทิ ชั้นบรรยากาศ ดิน น้ำ และสิ่งมีชีวิต รวมถึงปฏิสัมพันธ์ที่แต่ละระบบมีต่อสภาพแวดล้อม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ด้วยการผสานรวมซูเปอร์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ข้อมูล Big Data และข้อมูลการสังเกตการณ์จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ดาวเทียม สถานีตรวจวัดภาคพื้นดิน เรดาร์ ตลอดจนทีมนักวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์และประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางอากาศ และภัยพิบัติ สนับสนุนภารกิจสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของจีน ด้วยนวัตกรรมแบบจำลองที่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง