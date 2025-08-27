วว. มุ่งสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน พัฒนาต้นแบบการลดปริมาณของเหลือทิ้งทางเกษตรกรรมและชุมชนเมือง

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่การเกษตรและชุมชนเมือง เชื่อมโยงสู่การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือทิ้งเพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน” ซึ่ง วว. ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชนตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี และสถานีวิจัยลำตะคอง วว. จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน และผู้แทนชุมชนจากจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม
ในการนี้ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. กล่าวรายงานการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการวัสดุเหลือทิ้ง เพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะ
นำไปสู่การสร้างเครือข่ายการจัดการวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่การเกษตรและชุมชนเมืองต่อไป พร้อมนี้ ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) วว. และคณะวิจัย ศนว. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
1. การเยี่ยมชมระบบการจัดการขยะชุมชนของตาลเดี่ยวโมเดล จังหวัดสระบุรี
2. การบรรยายเรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพ และเยี่ยมชมศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะ วว.
3. กิจกรรมระดมความคิด ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการจัดการของเหลือทิ้งในพื้นที่
4. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการผลิตจานรองแก้วจากเศษพลาสติก การผลิตถ่านหอม การผลิตภาชนะรักษ์โลกจากใบอ้อยและต้นกล้วย การผลิตบล็อกปูทางเท้า และการผลิตผ้าย้อมจากวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ
5. การบรรยายและปฏิบัติการเรื่อง การคัดแยกวัสดุรีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้และระบบการรวบรวมวัสดุรีไซเคิล
“วว. มีความยินดียิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ด้านการจัดการวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่การเกษตรและชุมชนเมืองเชื่อมโยงสู่การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือทิ้งเพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการและลดปริมาณของเหลือทิ้งทางเกษตรกรรมและจากชุมชนเมืองในพื้นที่นำร่อง ลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากการจัดการของเหลือทิ้งทางเกษตรกรรมและจากชุมชนเมืองในพื้นที่นำร่องอย่างยั่งยืน เชื่อมั่นว่าการอบรมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกพื้นที่ ประสบผลสำเร็จตามที่หวังไว้ และส่งผลดีต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่การเกษตรและชุมชนเมือง ก้าวไปสู่การเป็นชุมชนสังคมคาร์บอนต่ำในอนาคตได้อย่างยั่งยืน” ... ผู้ว่าการ วว. กล่าว