เริ่มแล้ววันนี้! NSM เดินหน้าขับเคลื่อนนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 68 กระจายสู่ชุมชนทั่วประเทศ สำหรับคนที่พลาดชม หรือต้องการชมงานมหกรรมวิทย์ฯ อีกครั้ง ชมกันเต็มอิ่ม 1 ปีเต็ม ถึง ส.ค.2569 พร้อมนำนิทรรศการใหม่เอี่ยมไปให้ร่วมสนุกทั้งจุดกำเนิดชายหาดทะเลใต้ มรดกเมล็ดพันธุ์ล้านนาหาชมยาก บั้งไฟภูมิปัญญาของภาคอีสาน ผจญภัยในโลกควอนตัมสำรวจจักรวาลจิ๋ว ดินแดนนักประดิษฐ์ตัวน้อย ฯลฯ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ Hands-on สนุกและได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงข่าว “NSM ขับเคลื่อนนิทรรศการวิทย์ฯ สู่ชุมชน เสริมสร้างพื้นที่เรียนรู้ทั่วประเทศ” ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ ว่า การจัดงาน NSM ขับเคลื่อนนิทรรศการวิทย์ฯ สู่ชุมชน เสริมสร้างพื้นที่เรียนรู้ทั่วประเทศ เป็นผลต่อเนื่องมาจากการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2568 ทั้งในส่วนกลางที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และภูมิภาค ที่ จ.สงขลา จ.เชียงใหม่ และ จ.ขอนแก่น ตลอดช่วงเดือน ส.ค. 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างประชาชน เยาวชน นิสิตนักศึกษา นักเรียนตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ดังนั้น NSM จึงมีการต่อยอดด้วยการนำนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2568 ที่จัดแสดงเสร็จแล้ว เอาไปจัดแสดงต่อเนื่องผ่านแหล่งเรียนรู้ของ NSM รวมทั้งเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ถือเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ สำหรับคนที่อาจพลาดชมนิทรรศการ หรือต้องการชมนิทรรศการในช่วงงานมหกรรมวิทย์ฯ อีกครั้ง ได้มีโอกาสได้เติมเต็มและเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มที่
นายสุวรงค์ กล่าวต่อว่า ที่สำคัญการจัดงาน NSM ขับเคลื่อนนิทรรศการวิทย์ฯ สู่ชุมชน เสริมสร้างพื้นที่เรียนรู้ทั่วประเทศ ยังถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง อว. ที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเยาวชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน ในการเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
“NSM ได้พัฒนานิทรรศการขึ้นมาใหม่หลากหลายชุดที่จะนำไปจัดแสดงในแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ ในเครือข่ายต่าง ๆ ของ NSM ทั่วประเทศ อาทิ นิทรรศการ “The Beach Treasure of the south” จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี จ.สงขลา นำเสนอจุดกำเนิดชายหาดทะเลใต้ สำรวจสิ่งมีชีวิตบนชายหาด และเรียนรู้ การปรับตัว สืบและค้นหาคำตอบจากซากปริศนาบนชายหาด ค้นพบขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เข้าใจภัยคุกคามที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, นิทรรศการ “มรดกเมล็ดพันธุ์ล้านนา Seed traits of the northern tales” จะนำไปจัดแสดงที่ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมาค้นหาเรื่องราวของพันธุกรรมพืชท้องถิ่น อาทิ สัก นางพญาเสือโคร่ง ข้าวก่ำ ถั่วลายเสือ งาขี้ม่อน และภูมิปัญญาการเกษตรของล้านนาที่หลอมรวมกับนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาที่เหมาะกับวิถีชุมชนภาคเหนือ, และที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น มีจัดแสดง 2 นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการ “The Rocket Maker ISAN Inspiration” นำเสนอเรื่องราวของบั้งไฟ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาจากประเพณีพื้นบ้านของภาคอีสาน มาเป็นสื่อกลางในการอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านจรวดให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าใจง่ายขึ้น นิทรรศการนี้ชวนให้ทุกคนเห็นว่า วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเราเอง และนิทรรศการ “ควอนตัมเปลี่ยนโลก (Quantum Quest)” ชวนมาร่วมผจญภัยในโลกควอนตัมที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีแห่งอนาคต สำรวจจักรวาลจิ๋วในอะตอมและค้นพบธรรมชาติอันน่าพิศวงของอนุภาคต่าง ๆ ที่อยู่รายล้อมตัวเรา เป็นต้น” นายสุวรงค์ กล่าว
นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการที่เตรียมนำมาจัดแสดงภายในแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ของ NSM ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย. 2568 อาทินิทรรศการ “ส่องสมอง (Brain Inside Out)” จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่ชวนไขปริศนาความสามารถของสมอง เพราะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราโตขึ้นสมองถูกนำมาใช้มากขึ้น เพื่อบังคับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้นในวัยที่ยังเป็นเด็กสมองควรได้รับการเรียนรู้และพัฒนาที่ดีเพื่อช่วยในเรื่องของความจำ นิทรรศการนี้จึงเปิดให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ เพื่อช่วยในเรื่องของการพัฒนาสมอง, นิทรรศการ ”คลังเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต (Mystery of Svalbard)” จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า นำเสนอเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์ จำลองคลังเก็บเมล็ดพันธุ์จากทั่วโลกที่นำมาฝากไว้ที่ “สฟาลบาร์” คลังเก็บรักษาภายใต้ภูเขาน้ำแข็งระดับความลึกกว่า 150 เมตร ในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้รับฝาก จัดเก็บ ดูแล ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์แทนธนาคารเมล็ดพันธุ์จากทั่วโลก, นิทรรศการ “ดินแดนนักประดิษฐ์ตัวน้อย (Little Inventor)” จัดแสดงที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะสตรีท รัชดา และ Futurium อพวช. ถือเป็นพื้นที่สำหรับเด็กอายุ 3-7 ปี สนุกกับการประดิษฐ์และเรียนรู้กลไกพื้นฐานรอบตัว, นิทรรศการ “Sport Science on the move” จัดแสดงที่ เดอะ สตรีท รัชดา ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บีจี สปอร์ต จำกัด ในการนำเสนอเรื่องราวที่ผสานวิทยาศาสตร์กับกีฬาอย่างลงตัว เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทดสอบสมรรถนะร่างกาย วิเคราะห์การเคลื่อนไหว และค้นหากีฬาที่ใช่ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ Hands-on ที่ทั้งสนุกและได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน, นิทรรศการ “Science Spark” เตรียมนำไปจัดแสดงกับ กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ฟิสิกส์แบบ Interactive ที่ให้ผู้ชมได้จับต้อง ทดลอง และเล่นได้ด้วยตนเอง พร้อมค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์พื้นฐานในรูปแบบสนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจ,นิทรรศการ “Science Speak” เตรียมนำไปจัดแสดงกับกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดโลกแห่งชีววิทยา เรียนรู้ผ่านการเล่น ทดลอง และค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเองในรูปแบบ Interactive ที่ทั้งสนุกและน่าตื่นตาตื่นใจ เป็นต้น
นายสุวรงค์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ NSM ได้ขับเคลื่อนนิทรรศการวิทย์ฯ สู่ชุมชน เสริมสร้างพื้นที่เรียนรู้ทั่วประเทศ โดยนิทรรศการบางส่วน ได้แก่ นิทรรศการ “The Beach Treasure of the south”, นิทรรศการ “มรดกเมล็ดพันธุ์ล้านนา Seed traits of the northern tales” และนิทรรศการ “The Rocket Maker ISAN Inspiration” พร้อมเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่เดือน ส.ค.2568 ถึงเดือน ส.ค.2569 ในเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และในอนาคต NSM ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนานิทรรศการใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น พร้อมกระจายโอกาสไปสู่หน่วยงานพันธมิตรและเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ หวังที่จะจุดประกายความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้สังคมไทยก้าวสู่ยุคแห่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต