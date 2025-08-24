(ชมคลิป) รู้จัก! เทคโนโลยี “ต้นไผ่ตัดอายุ” เริ่มนับ 1 ปลูกไผ่แบบไม่กังวลอายุ ลดต้นทุนและลดระยะเวลการปลูกไผ่ได้อย่างตรงจุด

“ไผ่” ถือได้ว่าเป็นเป็นหนึ่งในพืชที่มีประโยชน์หลากหลาย เช่น การนำหน่อมาบริโภค หรือนำส่วนลำต้นมาทำเป็นวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักสานหรือเฟอร์นิเจอร์รูปแบบต่างๆ และรากไผ่ยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการป้องกันการพังทลายของดินและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ จึงมีการนิยมปลูกไผ่เพื่อใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย
แต่การปลูกไผ่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องอายุของต้นไม้ ซึ่งต่างจากพืชชนิดอื่นๆ หากนำลำต้นไผ่ไปปลูกก็จะถือว่าต้นนั้นมีอายุเท่ากับต้นแม่ เว้นการปลูกด้วยเมล็ดที่จะเริ่มต้นอายุใหม่ แต่การรอเมล็ดไผ่ก็เป็นเรื่องที่ยาก ด้วยเหตุนี้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้มีการนำ “เทคโนโลยีระบบโซมาติกเอมบริโอเจเนซิสในการพัฒนาต้นไผ่ตัดอายุ” (Somatic Embryogenesis) ที่สามารถสนับสนุนการปลูกไผ่ของเกษตรไทย ไม่ต้องต้องกังวลในเรื่องอายุไผ่ ลดต้นทุนและลดระยะเวลการปลูกได้อย่างตรงจุด
อ่าน : สวทช. เปิดตัว “ไผ่ตัดอายุ” นวัตกรรมยกระดับการปลูกไผ่ไทย สู่เศรษฐกิจชีวภาพที่ยั่งยืน
สวทช. พร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ผู้ประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนใจ สามารถติดต่อทีมวิจัย โทร. 097 - 2036632 หรือทางอีเมล์ yeetoh@biotec.or.th