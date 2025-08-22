พบดวงจันทร์ใหม่ของดาวยูเรนัส จากภาพถ่ายของกล้องเจมส์ เว็บบ์ แม้ก่อนหน้านี้จะเคยถูกสำรวจด้วยยานวอยเอเจอร์ 2 และกล้องฮับเบิล ก็ไม่เคยพบ

แม้ “ดาวยูเรนัส”จะมีระยะห่างจากโลกถึง 2,700 ล้านกิโลเมตร แต่ด้วยประสิทธิภาพของ กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ขององค์การนาซา ก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาดาวเคราะห์ลำดับที่ 7 ของระบบสุริยะของเราได้มากยิ่งขึ้น ล่าสุด ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่นำโดยสถาบันวิจัยเซาท์เวสต์ (Southwest Research Institute - SwRI) ได้ใช้กล้องเจมส์ เวบบ์ สำรวจดาวยูเรนัสและได้ค้นพบดวงจันทร์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ทำให้ดาวเคราะห์ดวงนี้มีจำนวนสมาชิกดาวบริวารที่รู้จักเพิ่มขึ้นเป็น 29 ดวง
การตรวจจับนี้เกิดขึ้นระหว่างการสังเกตการณ์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2025 ที่ผ่านมมา ดาวบริวารดวงใหม่ดวงนี้ ถูกพบในชุดภาพถ่ายเปิดรับแสงนาน 40 นาที จำนวน 10 ภาพ โดยถ่ายด้วยกล้องอินฟราเรด (NIRCam) ทำให้สามารถเห็นดวงจันทร์ดวงใหม่ได้ในภาพถ่าย ซึ่งจะเป็นจุดเล็กๆ อยู่ใกล้กับวงแหวนดาวยูเรนัส ทางด้านซ้ายของภาพ โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ได้คาดว่าดวงจันทร์ที่เพิ่งค้นพบนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 10 กิโลเมตร และโคจรอยู่ห่างจากดาวยูเรนัสประมาณ 56,000 กิโลเมตร และมีวงโคจรเกือบเป็นวงกลม
ดวงจันทร์ดวงใหม่นี้ มีชื่อชั่วคราวว่า "S/2025 U1" และกำลังอยู่ระหว่างการรออนุมัติชื่ออย่างเป็นทางการจากสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ หรือ IAU และเนื่องจากตามปกติแล้วดวงจันทร์ของดาวยูเรนัสจะถูกตั้งชื่อตามตัวละครจากผลงานของวิลเลียม เชกสเปียร์ หรือ อเล็กซานเดอร์ โป๊ป
มาเรียม เอล มูทามิด (Maryame El Moutamid) หัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยเซาท์เวสท์ รีเสิร์ช กล่าวว่า การค้นพบครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากดวงจันทร์ S/2025 U1 เป็นวัตถุขนาดเล็กที่แม้แต่ยานสำรวจวอยเอเจอร์ 2 ก็ยังไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อครั้งโคจรผ่านดาวยูเรนัสเมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้ว
"ไม่เคยมีดาวเคราะห์ดวงไหนที่มีดวงจันทร์ขนาดเล็กอยู่ใกล้ตัวจำนวนมากเท่ากับดาวยูเรนัส และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างดวงจันทร์กับวงแหวนที่เบาบางของดาวยูเรนัสบ่งชี้ว่าประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของดาวดวงนี้อาจมีความวุ่นวายอย่างมาก" .... แมทธิว ทิสคาเรโน (Matthew Tiscareno) สมาชิกทีมนักวิทยาศาสตร์ กล่าวเสริม
สำหรับ “ดาวยูเรนัส” เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ดาวบริวารของดวงอาทิตย์ โคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 7 ดาวดวงนี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในบรรดาดาวเคราะห์ของระบบสุริยะ รองจากดาวพฤหัสและดาวเสาร์ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50,724 กิโลเมตร
ข้อมูล - รุปอ้างอิงจาก : science.nasa.gov (New Moon Discovered Orbiting Uranus Using NASA’s Webb Telescop)