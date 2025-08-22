วว. ร่วมมือพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการวัสดุเหลือทิ้ง สู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชนตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี และสถานีวิจัยลำตะคอง วว. จังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่การเกษตรและชุมชนเมือง เชื่อมโยงสู่การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือทิ้งเพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน” ณ สถานีวิจัยลำตะคองและศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะฯ
การจัดอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการวัสดุเหลือทิ้ง เพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการจัดการวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่การเกษตรและชุมชนเมืองต่อไป
โอกาสนี้ ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) วว. พร้อมด้วยคณะวิจัย ศนว. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมถ่ายทอดความรู้และนำชมภารกิจของ วว.
โดยมีประธานชุมชนและผู้แทนชุมชนจากหลายพื้นที่เข้าร่วมอบรม ได้แก่ จังหวัดสระบุรี (เทศบาลเมือง เทศบาลตำบลหนองแค อบต.ตาลเดี่ยว) จังหวัดนครราชสีมา (อบต.ด่านขุนทด เทศบาลตำบลวังหิน เทศบาลตำบลโนนแดง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อบจ.นครราชสีมา) จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลตำบลหนองกี่ เทศบาลตำบลดอนอะราง อบต.เสม็ด) และผู้แทนชุมชน อ.บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้การร่วมตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะล้นเมือง รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทั้งในพื้นที่เกษตรและชุมชนเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการทำลายสิ่งแวดล้อมโลกที่มีแนวโน้มจากการขยายตัวของเมือง และการจัดการวัสดุเหลือทิ้งที่ไม่เหมาะสม
กิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. การเยี่ยมชมระบบการจัดการขยะชุมชนของตาลเดี่ยวโมเดล จ.สระบุรี
2. การบรรยาย เรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพ และเยี่ยมชมศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะ วว.
3. กิจกรรมระดมความคิด ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการจัดการของเหลือทิ้งในพื้นที่
4. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตจานรองแก้วจากเศษพลาสติก การผลิตถ่านหอม การผลิตภาชนะรักษ์โลกจากใบอ้อยและต้นกล้วย การผลิตบล็อกปูทางเท้า และการผลิตผ้าย้อมจากวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ
5.การบรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง “การคัดแยกวัสดุรีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้และระบบการรวบรวมวัสดุรีไซเคิล”