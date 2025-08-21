สทน. มอบรางวัล Product Champion อาหารพื้นถิ่น 3 จังหวัดอีสาน ต่อยอดเทคโนโลยีฉายรังสีอาหารส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน : สุดาวรรณ รมว.อว. ร่วมแสดงความยินดี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบรางวัล “Product Champion” อาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชั่นในพื้นที่อีสาน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ชัยภูมิ จ.มหาสารคาม และจ.เลย มุ่งหวังสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากการฉายรังสีในอาหาร และยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานต่อไป
นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “Product Champion ปี 2568” ภายใต้การดำเนินงานของ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รมว.อว. กล่าวว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีการฉายรังสีสู่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาธุรกิจอาหาร เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารในแต่ละภูมิภาคได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีความปลอดภัยสูง และช่วยลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตอาหารอีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค พร้อมทั้งเสริมสร้าง Soft Power ด้านอาหารของประเทศให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทุกท่านที่ได้รับรางวัล ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสูตรอาหารใหม่ ๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยมาใช้เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ ถือเป็นตัวอย่างของการผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถต่อยอดธุรกิจอาหารของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2568 นี้ สทน.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ด้านการฉายรังสีอาหาร ลงไปส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตอาหารพื้นถิ่น อาหารฟังก์ชัน และกลุ่มผู้ประกอบการ SME โดยจัดเวทีให้ความรู้เรื่องการฉายรังสีในอาหาร พร้อมเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น และอาหารฟังก์ชั่น เข้าร่วมประกวดโครงการ “Product Champion” ขณะนี้ ได้สรุปผลตัดสินทั้ง 3 จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
จังหวัดชัยภูมิ
ชนะเลิศ – คุณทศพร เลิศคอนสาร / ผลิตภัณฑ์คั่วปลา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 – คุณอัญชลี ชัยศร / น้ำพริกหม่ำ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 – คุณเศรษฐพล นิยมพงษ์ / หม่ำเนื้อย่างเตาถ่านพร้อมบริโภค
จังหวัดมหาสารคาม
ชนะเลิศ : คุณสมจิต รัตน์รองใต้ / ปั้นสิบ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 : คุณกนกพร เจริญพันธ์ / น้ำยำปลาร้า ตราแม่บุญล้ำ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 : คุณวิวัฒน์อชิตพลชัย ดวงแสง / น้ำจิ้มโชคดีหมูกระทะ
จังหวัดเลย
ชนะเลิศ : คุณวัชรา สุริยกุล ณ อยุธยา / กล้วยอบคุณวัชรา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 : คุณพนมพร ภูคำสอน / ผงแกงอ่อม
รองชนะเลิศ อันดับ 2 : คุณเพ็ญศรี แก้วสมบัติ / ขนมจีนสมุนไพรอบแห้งรสฟักทอง
รางวัลอาหารฟังก์ชัน
ชนะเลิศ : คุณไอลัดดา โอ่งกลาง จ.มหาสารคาม / ข้าวกล้องงอกชนิดผงชงดื่ม “ซีโอไรซ์”
รองชนะเลิศ อันดับ 1 : คุณณัฏฐนรี วงศ์เอี่ยมสิริ จ.ชัยภูมิ / โจ๊กข้าวกล้องงอกรสสาหร่าย/รสเห็ดหอม
รองชนะเลิศ อันดับ 2 : คุณพัทธนันท์ เกตุบรรลุ จ.มหาสารคาม / ข้าวกล้องงอกผงชงพร้อมดื่ม ตราโสศิริ
ทั้งนี้ สทน. ได้เริ่มดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2564 โดยเริ่มที่ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงปัจจุบันมีผู้เข้ารับการอบรมด้านการฉายรังสีอาหาร จำนวนรวม 59,192 ราย มีผลิตภัณฑ์ที่เข้าโครงการประกวด Product Champion จำนวน 934 ผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ผ่านการคัดเลือก จำนวน 334 ผลิตภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดลองฉายรังสี จำนวน 200 ผลิตภัณฑ์