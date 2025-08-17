อว. จัดพิธีปิดงานและมอบโล่ขอบคุณผู้ร่วมจัดงาน ‘อว.แฟร์ 2025 - มหกรรมวิทย์ฯ 2568’ ตอกย้ำความสำเร็จตลอด 9 วัน สู่การพัฒนากำลังคนและสหวิทยาการรองรับอนาคต

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2568, กรุงเทพมหานคร – นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีปิดงาน พร้อมมอบโล่แสดงความขอบคุณผู้ร่วมจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยพลังสหวิทยาการ” หรือ “อว.แฟร์ 2025 : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND” และงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2568” (NST Fair 2025) ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีและร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดล้ำด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. เข้าร่วมงาน
นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า การจัดงาน “อว.แฟร์ 2025” และ “NST Fair 2025” ถือเป็นความท้าทายสำคัญของกระทรวง อว. ในการสานต่อการจัดมหกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ วิจัย และนวัตกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพ รองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
รมว. อว. กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในงาน “อว.แฟร์ 2025 และงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2568” ตลอดระยะเวลา 9 วันของการจัดงาน ได้สะท้อนศักยภาพของประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมอย่างเต็มเปี่ยม พร้อมตอกย้ำความสำคัญของการพัฒนากำลังคนและการบูรณาการองค์ความรู้ข้ามสาขาเพื่ออนาคต”
รมว. อว. กล่าวปิดท้ายว่า ความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่เอื้อให้กระทรวงสามารถนำเสนอองค์ความรู้ ผลงานนวัตกรรม และแนวทางใหม่ ๆ ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระทรวง อว. จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและนำพาประเทศไทยสู่อนาคตที่ก้าวหน้าและยั่งยืน พร้อมหวังว่าจะได้พบกับทุกท่านอีกครั้งในการจัดกิจกรรมและโครงการต่อไป
สำหรับการจัดงานวันสุดท้าย วันที่ 17 สิงหาคม 2568 หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือเวทีเสวนา Alpha Skill x The Standard ที่ออกแบบมาเพื่อนำเสนอแนวคิดและแรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคต ผ่านการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ด้านการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิต และการสร้างแรงบันดาลใจในรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงง่ายและร่วมสมัย โดยการเสวนาแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ “ถอดรหัสประวัติศาสตร์การศึกษาและการสร้างคนแห่งโลกอนาคต” โดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่จะมาถอดบทเรียนจากอดีต เชื่อมโยงสู่แนวทางการพัฒนากำลังคนในอนาคตอย่างยั่งยืน และ “Survival Skills 101: เรียน รู้ รอด” โดย Superjeew ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์แนวสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมถ่ายทอดทักษะการใช้ชีวิตและการเอาตัวรอดในโลกยุคดิจิทัล ผ่านมุมมองที่สนุก เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง พร้อมนำเสนอในรูปแบบ Podcast Show: อวกาศคาดไม่ถึง ที่พาผู้ฟังเปิดโลกใหม่แห่งจินตนาการและความรู้ควบคู่กัน
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในงานคือ พิธีมอบเหรียญรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Nuclear Science Olympiad) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูความสามารถของนักเรียนและนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ จากหลายประเทศทั่วโลก โดยในพิธีนี้ นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมความพยายามของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่อนาคตที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม “การแข่งขัน RoV Battle Of Tomorrow การแข่งขัน ESPORTS”
ชิงรางวัลแห่งเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท ซึ่งเปิดโอกาสให้นักกีฬาอีสปอร์ตทั้งมืออาชีพและเยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านการแข่งขันเกมดิจิทัล ภายใต้บรรยากาศการจัดการแข่งขันที่เป็นมืออาชีพและเต็มไปด้วยความตื่นเต้น การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความสนุกสนาน แต่ยังส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม การคิดเชิงกลยุทธ์ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลและนวัตกรรมของประเทศ สำหรับผลการแข่งขัน ทีมที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Five Flowz ส่วน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Tower Defense, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม JPN AuraX Phoenix และ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม Strom ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถ และความทุ่มเทของผู้เข้าร่วมทุกทีมในการพัฒนาทักษะด้านอีสปอร์ตอย่างต่อเนื่อง
ปิดท้ายการจัดงานด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง “THE TOYS” ที่มาร่วมสร้างสีสันและบรรยากาศแห่งความสุขให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ด้วยการร้องเพลงยอดนิยมที่เป็นที่รู้จัก พร้อมถ่ายทอดผ่านการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้ผู้เข้าชมทั้งแฟนคลับและประชาชนทั่วไปได้รับความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน และความประทับใจอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงสุดท้ายของงาน
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจจากกระทรวง อว. ในโอกาสต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mhesifair.com และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/MHESIThailand