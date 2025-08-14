ซินโครตรอนชวนชม “ซินโครตรอนแลนด์” สัมผัสโลกของคลื่นเสียง และการกำเนิดแสงซินโครตรอน ในงานมหกรรมวิทย์ 68

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2568 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -1 7 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสถาบันฯ ได้จัดนิทรรศการภายในธีม "โต้คลื่นไปในแดนซินโครตรอนแลนด์" ให้ความรู้ประเภทของคลื่นในธรรมชาติที่ไม่ได้มีแค่คลื่นในทะเล แต่ยังมีคลื่นแสง คลื่นเสียง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งแสงซินโครตรอนจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง พร้อมกับชวนเรียนรู้พื้นฐานความรู้สู่การกำเนิดแสงซินโครตรอน
พร้อมกันนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้จัดฐานการทดลองให้ความรู้เกี่ยวกับคลื่นทั้งหมด 6 ฐานการทดลอง ได้แก่
1. ฐานการทดลองเม็ดโฟมเต้นระบำ เป็นฐานการทดลองแสดงปรากฏการณ์คลื่นในท่อที่ทำให้เม็ดโฟมขยับขึ้นลงอย่างสนุกสนาน เข้าใจง่าย สนุก และเหมาะกับทุกวัย
2. ฐานการทดลอง Mission: Light Beam! ภารกิจลับจับคลื่นแสง ฐานทดลองให้ร่วมปฏิบัติภารกิจลับ และสังเกตว่าคลื่นแสงเป็นอย่างไร?
3. ฐานการทดลองกีตาร์หรรษาคลื่นเสียงมหัศจรรย์ สังเกตคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นจากการดีดสายกีตาร์
4. ฐานการทดลองเสียงแปลงร่างเป็นลาย (Chladni Plate) ตื่นตากับเม็ดทรายที่เรียงตัวเป็นลวดลายบนแผ่นเหล็กเมื่อเสียงสั่นสะเทือน สร้างงานศิลปะที่สวยงามผ่านวิทยาศาสตร์
5. ฐานการทดลองคลื่นแผ่นดินไหว จำลองการเกิดแผ่นดินไหว และเรียนรู้ว่าแรงสั่นสะเทือนเป็นคลื่นอย่างไร
6. ฐานการทดลองการเร่งอนุภาคด้วยคลื่น เป็นฐานทดลองเพื่อเรียนรู้ว่า คลื่นสามารถเร่งอนุภาคได้อย่างไร ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานสู่กำเนิด “แสงซินโครตรอน”
ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้ที่ ฮอลล์ 6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 – 19.00 น. โดยไม่เสียค่าจ่าย