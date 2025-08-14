xs
xsm
sm
md
lg

ซินโครตรอนชวนชม “ซินโครตรอนแลนด์” สัมผัสโลกของคลื่นเสียง และการกำเนิดแสงซินโครตรอน ในงานมหกรรมวิทย์ 68

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2568 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -1 7 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสถาบันฯ ได้จัดนิทรรศการภายในธีม "โต้คลื่นไปในแดนซินโครตรอนแลนด์" ให้ความรู้ประเภทของคลื่นในธรรมชาติที่ไม่ได้มีแค่คลื่นในทะเล แต่ยังมีคลื่นแสง คลื่นเสียง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งแสงซินโครตรอนจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง พร้อมกับชวนเรียนรู้พื้นฐานความรู้สู่การกำเนิดแสงซินโครตรอน



พร้อมกันนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้จัดฐานการทดลองให้ความรู้เกี่ยวกับคลื่นทั้งหมด 6 ฐานการทดลอง ได้แก่ 

1. ฐานการทดลองเม็ดโฟมเต้นระบำ เป็นฐานการทดลองแสดงปรากฏการณ์คลื่นในท่อที่ทำให้เม็ดโฟมขยับขึ้นลงอย่างสนุกสนาน เข้าใจง่าย สนุก และเหมาะกับทุกวัย 

2. ฐานการทดลอง Mission: Light Beam! ภารกิจลับจับคลื่นแสง ฐานทดลองให้ร่วมปฏิบัติภารกิจลับ และสังเกตว่าคลื่นแสงเป็นอย่างไร? 

3. ฐานการทดลองกีตาร์หรรษาคลื่นเสียงมหัศจรรย์ สังเกตคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นจากการดีดสายกีตาร์ 

4. ฐานการทดลองเสียงแปลงร่างเป็นลาย (Chladni Plate) ตื่นตากับเม็ดทรายที่เรียงตัวเป็นลวดลายบนแผ่นเหล็กเมื่อเสียงสั่นสะเทือน สร้างงานศิลปะที่สวยงามผ่านวิทยาศาสตร์ 

5. ฐานการทดลองคลื่นแผ่นดินไหว จำลองการเกิดแผ่นดินไหว และเรียนรู้ว่าแรงสั่นสะเทือนเป็นคลื่นอย่างไร  

6. ฐานการทดลองการเร่งอนุภาคด้วยคลื่น เป็นฐานทดลองเพื่อเรียนรู้ว่า คลื่นสามารถเร่งอนุภาคได้อย่างไร ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานสู่กำเนิด “แสงซินโครตรอน”






ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้ที่ ฮอลล์ 6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 – 19.00 น. โดยไม่เสียค่าจ่าย



ซินโครตรอนชวนชม “ซินโครตรอนแลนด์” สัมผัสโลกของคลื่นเสียง และการกำเนิดแสงซินโครตรอน ในงานมหกรรมวิทย์ 68
ซินโครตรอนชวนชม “ซินโครตรอนแลนด์” สัมผัสโลกของคลื่นเสียง และการกำเนิดแสงซินโครตรอน ในงานมหกรรมวิทย์ 68
ซินโครตรอนชวนชม “ซินโครตรอนแลนด์” สัมผัสโลกของคลื่นเสียง และการกำเนิดแสงซินโครตรอน ในงานมหกรรมวิทย์ 68
ซินโครตรอนชวนชม “ซินโครตรอนแลนด์” สัมผัสโลกของคลื่นเสียง และการกำเนิดแสงซินโครตรอน ในงานมหกรรมวิทย์ 68
ซินโครตรอนชวนชม “ซินโครตรอนแลนด์” สัมผัสโลกของคลื่นเสียง และการกำเนิดแสงซินโครตรอน ในงานมหกรรมวิทย์ 68
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น