‘สุดาวรรณ’ นำทีมผู้บริหาร อว. ถวายพระพรชัยมงคล ‘พระบรมราชชนนีพันปีหลวง’ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 คึกคัก! ‘อว.แฟร์ 2025’ ขนทัพ ‘หมอลำสู่สากล-มหาหมอลำ Festival’ ดัน Soft Power ไทยสู่สายตาชาวโลก ร่วมลุ้นไปกับการแข่งขัน ‘Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์’
12 สิงหาคม 2568 - นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. และ นายวิเชียร สุขสร้อย เลขานุการ รมว.อว. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง อว. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
ด้านกิจกรรมภายในงาน อว.แฟร์ วันนี้มีไฮไลต์สำคัญที่น่าสนใจมากมาย เริ่มจากการแข่งขัน “Astro Challenge:ปริศนาดาราศาสตร์” รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมทุนการศึกษา ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ต่อด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันภายในงาน คือกิจกรรม ยกระดับหมอลำสู่สากลและมหาหมอลำ Festival เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมหมอลำไทยสู่สากล เป็นการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้ โครงการ "Art and Creative Industrial Accelerator" ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำเสนอการแสดงหมอลำวงใหญ่เต็มวง และจัดเวทีเสวนาเรื่อง "โครงการยกระดับหมอลำสู่สากลและโครงการมหาหมอลำเฟสติวัล" ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ รมว.อว. ที่ต้องการ สร้างอนาคตไทย ด้วยการขับเคลื่อน Soft Power, Deep Tech ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพแข่งขันในเวทีโลก
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดีๆ จาก ZONE C: INNOVATOR PLAYGROUND เป็นการเปิดพื้นที่สร้างนวัตกรรม
องค์ความรู้ใหม่ๆ จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เน้นการการถ่ายความรู้ผ่าน
“S4i Learning Mart ช้อป เพลิน Learn Play” ที่จะมาเปลี่ยนทุกมุมมองของการเรียนรู้ และยังเป็นศูนย์รวมเครื่องมือประสบการณ์เพื่อสร้างนวัตกรยุคใหม่จาก STEAM4INNOVATOR พร้อมแล้วที่จะมาเปิดพื้นที่การเรียนรู้นวัตกรเต็มรูปแบบให้กับทุกคน
ด้านโซนทดลองสอบ TCAS ยังคงเปิดสนามสอบจำลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปทดสอบทำข้อสอบจริง และรู้ผลสอบทันทีหลังจากสอบเสร็จ ที่มาพร้อมเทคนิคการแก้โจทย์ข้อสอบ A-Level จากผู้มากประสบการณ์ นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้เคล็ดลับการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ สำหรับโซนสอบ TCAS มีให้ทดลองสอบทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เปิดทั้งหมด 3 รอบต่อวัน รอบแรกเวลา 11.00-12.30 น. รอบที่สองเวลา 14.00-15.30 น. และรอบสุดท้ายเวลา 17.00-18.30 น.
สำหรับพ่อแม่ที่ต้องการเติมเต็มความรู้เพื่อนำไปปรับใช้สำหรับการเลี้ยงลูกเจน Alpha สามารถเข้าฟังเสวนา "Alpha Skills x The Standard" โดยในวันที่ 12 สิงหาคม 2568 เป็นการเสวนาในหัวข้อ Guiding Your Smart child Through AI & Digital Literacy เลี้ยงลูกให้มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับโลกดิจิทัล โดย ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ รองโฆษกกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกรมสุขภาพจิต โดยการเสวนาดังกล่าวยังคงมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2568 ซึ่งแต่ละวันจะมีหัวข้อที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป
อว. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมในงาน อว.แฟร์ 2025 อย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม Thailand Tech Show 2025, เวิร์กช็อปการ Live ขายสินค้า และ BUSWORK: แพลตฟอร์ม Community จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคอนเสิร์ตจากศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย
ห้ามพลาด! งาน "อว.แฟร์ 2025" และงาน "NST Fair 2025" เปิดเข้าชมตั้งแต่วันนี้ – 16 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เฉพาะวันที่ 17 สิงหาคม 2568 จะเปิดให้เข้างานเวลา 09.00-18.00 น. โดยงาน "อว.แฟร์ 2025" จัดขึ้นที่ฮอลล์ 1-4 ชั้น G และงาน "NST Fair 2025" จัดขึ้นที่ฮอลล์ 5-6 ชั้น LG ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.mhesifair.com และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/MHESIThailand