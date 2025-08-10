เข้าฟรี! ‘อว.แฟร์’ 11 ส.ค.นี้ พบไฮไลต์พิเศษ ชิ้นส่วนดาวเคราะห์น้อย “ริวกู” (Ryugu) จากภารกิจยานฮายาบูสะ 2 ของญี่ปุ่น จัดแสดงนอกประเทศเป็นครั้งแรกที่ไทย ห้ามพลาดชม “อุกกาบาตแคมโป เดล เซียโล” อุกกาบาตเหล็กแท้จากอวกาศ น้ำหนักกว่า 97 กิโลกรัม เรือตัดน้ำแข็งสุดล้ำ “Xue Long II” จากจีน โบยบินสู่จักรวาลด้วย “ยานยนต์แห่งการเรียนรู้ทะลุมิติ” และท้าประลองสนามสอบ TCAS เสมือนจริง วันนี้ – 17 ส.ค.68 ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2568 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “อว.แฟร์ 2025” เข้าชมฟรี! เพลิดเพลินกับกิจกรรมและนิทรรศการ 7 โซนไฮไลต์ เริ่มต้นด้วย ZONE A: INSPIRED ARENA พื้นที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน พบกับ นิทรรศการเรือตัดน้ำแข็ง “Xue Long II” เรือตัดน้ำแข็งสัญชาติจีนรุ่นใหม่ ที่นักวิจัยไทยใช้สำรวจขั้วโลก และ ZONE B: LEARNING ARCADE สนุกกับการเรียนรู้ผ่านเกมอินเทอร์แอคทีฟ พร้อมสัมผัสประสบการณ์TCAS สนามสอบเสมือนจริงทุกวัน
โดยมี 3 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จัดสอบวันละ 3 รอบต่อวัน เวลา 11.00- 12.30 น.,14.00 - 15.30 น. และ 17.00 - 18.30 น. รู้ผลทันทีหลังสอบเสร็จ พร้อมเคล็ดลับทำข้อสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งยังมีอีก 5 โซนไฮไลต์ ที่รอให้ทุกคนมาสำรวจ ตั้งแต่นวัตกรรมเพื่อธุรกิจและการใช้ชีวิตในอนาคต ไปจนถึงการผสานวิทยาศาสตร์กับศิลปะ พร้อมCRAFT MARKET รวมไอเดียสร้างสรรค์จากทั่วประเทศกว่า 350 ร้านค้า จัดเต็มทั้งความรู้ ความสนุก และ
แรงบันดาลใจทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 17 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 1–4 ชั้น G ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์
เริ่มต้นการผจญภัยแห่งการเรียนรู้ที่ ZONE A: INSPIRED ARENA โซนที่จะเปลี่ยนทุกจินตนาการให้กลายเป็นแรงบันดาลใจ พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ และเยาวชนได้ คิด–ทำ–สร้าง ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย ร่วมเวิร์กช็อปสุดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ความเชื่อมโยงของหลากหลายศาสตร์แบบบูรณาการ เพราะที่นี่การเรียนรู้ไม่มีกรอบจำกัด พร้อมพาเด็ก ๆ ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจ โดยไฮไลต์สำคัญของโซนนี้คือ นิทรรศการ “Xue Long 2 and See the Unseen in Polar Region” เรือตัดน้ำแข็งสัญชาติจีนรุ่นใหม่ ที่ถือเป็นหนึ่งในเรือสำรวจทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดของโลก ออกแบบมาเพื่อทำภารกิจสำรวจทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ ฝ่าแผ่นน้ำแข็งหนาหลายเมตรเพื่อเก็บข้อมูลจากใต้ทะเลลึกหลายพันเมตร และสนับสนุนการทำงานของสถานีวิจัย อีกทั้งพบเรื่องราวการทำงานของนักวิจัยไทยในดินแดนสุดขั้วที่อุณหภูมิอาจต่ำถึง -89°C และไม่มีแสงกลางคืนยาวนานถึง 6 เดือน พร้อมชม “ชุดที่ทีมวิจัยไทยใช้งานจริงจากขั้วโลก” และทำความรู้จัก “สรรพสัตว์ที่ปรับตัวอาศัยในดินแดนขั้วโลก”
พบอีกหนึ่งไฮไลต์สุดล้ำของโซนนี้กับ “Tech-Topia: โลกวิทย์ในฝัน เปิดโลกแห่งจินตนาการ” ที่พาทุกคนก้าวสู่อนาคต ผ่านเรื่องราวของ AI , EV (ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต) และ Semiconductor (หัวใจของเทคโนโลยีสมัยใหม่) ถ่ายทอดด้วยการนำเสนอที่ทั้งสนุก เข้าใจง่าย และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ จุดไฟความฝันให้กับนักวิทย์รุ่นใหม่ให้พร้อมก้าวสู่โลกไร้ขีดจำกัด อาทิ ยานยนต์แห่งการเรียนรู้ทะลุมิติ ชวนสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงราวกับโบยบินเหนือโลกแห่งจินตนาการ และ Hi-Tech Game ที่ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความบันเทิงและการเรียนรู้อย่างลงตัว
ต่อด้วย ZONE B: LEARNING ARCADE โซนแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบเกมสุดสนุก ที่รวบรวมเกมและกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟหลากหลาย ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สนุกไปกับการเรียนรู้ผ่านเกมพัฒนาทักษะ การจำลองสถานการณ์ และด่านท้าทายที่ต้องใช้ทั้งไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์ โดยอีกหนึ่งในไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด คือ TCAS Zone สำหรับน้อง ๆ ระดับมัธยมปลายที่กำลังเตรียมตัวก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย พบกับประสบการณ์ สนามสอบ TCAS เสมือนจริง ด้วยข้อสอบ A-Level ของจริง ภายใต้เงื่อนไขเวลาเสมือนจริง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (CBT) ซึ่งในงานนี้ น้อง ๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง รู้ผลทันทีหลังสอบเสร็จ พร้อมคำแนะนำและเทคนิคการทำข้อสอบแบบตรงจุดจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างมั่นใจ
ตลอดวันยังมีการจัดงาน มหกรรมทุนวัฒนธรรม National Cultural Symposium ภายใต้หัวข้อ “สืบสาน สร้างสรรค์พลังทุนวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจยั่งยืน” (The Power of Culture: Driving to Economic Sustainability) เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่าและต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1) การบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายทิศทางการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจากกระทรวงอว. ที่จะเผยแนวทางและนโยบายสำคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 2) การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยหลากหลายรูปแบบ อาทิ โนรา, มวยไทยเมืองลุง, มวยโคราช, รำตังหวาย, ลื้อลายคำ, ปุยซีรีมิกซ์, การขับกลอนมลายูอคาเปลลา, เพลงอนาชีด, และปัญจักสีลัต ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวและความงดงามของทุนวัฒนธรรมไทยอย่างเข้มข้นและสร้างสรรค์ 3)การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมด้านการวิจัยในระยะถัดไป” ที่จะนำเสนอแนวทางการวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมมากมายจาก Main Stage และ Mini Stage ที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งการแสดงศิลปะและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรม และปิดท้ายงานด้วย มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง “LANDOKMAI (ลานดอกไม้)” ที่มามอบความสุขและสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคน
ที่สำคัญ วันที่ 11 สิงหาคม 2568 เตรียมพบกับไฮไลต์พิเศษที่พลาดไม่ได้! กับการจัดแสดง ชิ้นส่วนดาวเคราะห์น้อย “ริวกู” (Ryugu) จากภารกิจยานสำรวจฮายาบูสะ 2 ของประเทศญี่ปุ่น ที่ถูกนำออกมาจัดแสดงนอกประเทศเป็นครั้งแรก ให้คนไทยได้เห็นใกล้ ๆ ด้วยตาตัวเอง และพบกับ อุกกาบาตแคมโป เดล เซียโล (Campo del Cielo) อุกกาบาตเหล็กแท้จากอวกาศ น้ำหนักกว่า 97 กิโลกรัม ที่จะมาโชว์ให้เห็นกันเต็มตา ตลอดทั้งวันยังมีกิจกรรมหลากหลายที่อัดแน่นด้วยสาระและความสนุก ไม่ว่าจะเป็น เวทีเสวนาเชิงวิชาการ, กิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์ และ เวที Alpha Skills x The Standard ที่พร้อมมอบความรู้และไอเดียการเลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ พร้อมเท่าทันโลกยุคดิจิทัล
อว.แฟร์ 2025 และ งาน NST Fair 2025 งานเดียวที่รวมที่สุดของนวัตกรรม ความรู้ แรงบันดาลใจ และความบันเทิง ครบจบในที่เดียว เข้าชมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ - 17 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 - 20.00 น. (เฉพาะวันที่ 17 สิงหาคม 2568 เปิดให้เข้าร่วมงาน เวลา 09.00 - 18.00 น.) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงาน อว.แฟร์ 2025 จัดขึ้นที่ฮอลล์ 1-4 ชั้น G และงาน NST Fair 2025 จัดขึ้นที่ฮอลล์ 5-6 ชั้น LG สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.mhesifair.com และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/MHESIThailand