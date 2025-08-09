(ชมคลิป) ข้อมูล “ชิ้นส่วนดาวเคราะห์น้อยริวกู” จากยานฮายาบูสะ 2 ที่จัดแสดงนอกญี่ปุ่นครั้งแรกในเอเชีย และเป็นครั้งแรกในไทย!

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) นำ “ชิ้นส่วนดาวเคราะห์น้อยริวกู” จากภารกิจยานฮายาบูสะ 2 มาจัดแสดงให้ได้ชมในงาน อว.แฟร์ ซึ่งถือเป็นการจัดแสดงนอกประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในเอเชียและครั้งแรกที่คนไทย ที่จะได้เห็นชิ้นส่วนจริงจากดาวเคราะห์น้อยในอวกาศด้วยตา
"ดาวเคราะห์น้อยริวกู" (Ryugu) เป็นดาวเคราะห์น้อยประเภท C (คาร์บอนิก) มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 870 เมตร อยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก เชื่อกันว่าเป็นวัตถุโบราณที่หลงเหลือจากการก่อตัวของระบบสุริยะ และมีองค์ประกอบของสารอินทรีย์และน้ำ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของการศึกษาเกี่ยวกับต้นกำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิต ซึ่ง "ภารกิจฮายาบูสะ 2" ก็สามารถเก็บตัวอย่างจากใต้พื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยริวกู และนำกลับสู่โลกได้สำเร็จเมื่อปี 2020 นับเป็นชิ้นส่วนจากใต้พื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยชิ้นแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์นำกลับมาได้ นับเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจต้นกำเนิดของระบบสุริยะได้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีชิ้นส่วน "อุกกาบาตแคมโป เดล เซียโล" อุกกาบาตเหล็กของจริง หนักประมาณ 97 กิโลกรัม มีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็กและนิเกิล ตกมาสู่พื้นโลกเมื่อประมาณ 4,000-5,000 ปีที่แล้ว ณ ประเทศอาร์เจนตินา และหินภูเขาไฟจากลาพาลมาที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกเมื่อเพียง 4 ปีที่แล้ว มัดแสดงให้ได้ชมอีกด้วย
บูธนิทรรศการ NARIT จัดแสดงภายในพื้นที่ โซน F ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ F ระหว่างวันที่ 9 - 17 สิงหาคม 2568