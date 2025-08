เนคเทค สวทช. ปิดฉาก AI Thailand Hackathon 2025 เผยโฉมสุดยอดนักพัฒนาไทย โชว์ศักยภาพ “ปรุงโมเดล AI สู่บริการจริง”

ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2568 โดยเน้นย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันในปีนี้ว่า “เนคเทค สวทช. มุ่งส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง การแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันและยกระดับ AI Model ฝีมือนักพัฒนาไทย ให้กลายเป็น ‘บริการ’ ในรูปแบบ Service API บนแพลตฟอร์ม AI for Thai ที่เนคเทค สวทช.พัฒนาขึ้น เพื่อสร้างระบบนิเวศ AI ของประเทศให้แข็งแกร่ง เราคาดหวังว่าผลงานที่เกิดขึ้นจากเวทีนี้ จะสามารถต่อยอดสู่บริการที่ยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้จริง”ด้าน ดร.กริช นาสิงขันธุ์ หัวหน้างานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (LTSS) เนคเทค สวทช. กล่าวถึงโจทย์การแข่งขันที่ท้าทายว่า “ผู้เข้าแข่งขันไม่เพียงแต่ต้องมี AI Model ที่ดี แต่ต้องพัฒนา Service API จากโมเดลนั้น พร้อมสร้างแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงบริการกับผู้ใช้งานจริง โดยมีหัวใจสำคัญ คือ การทำให้ระบบมีความแข็งแรง (Robust) สามารถรองรับการใช้งานจริงได้ และมีศักยภาพในการต่อยอดเชิงธุรกิจ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนา AI ในปัจจุบัน”การแข่งขันในปีนี้มีทีมจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกว่า 70 ทีม และผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนเหลือ 25 ทีมสุดท้าย รวม 70 คน ประกอบด้วยทีมที่มีคะแนนสูงสุดจากการแข่งขัน AI Thailand Benchmark 2025 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากการสมัครโดยตรง บรรยากาศตลอด 40 ชั่วโมงของการแข่งขันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น โดยผู้เข้าแข่งขันได้ลงมือพัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชันเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท นอกจากนี้ เนคเทค สวทช. ยังได้จัดกิจกรรม Hackathon Clinic โดยทีมนักวิจัยจากกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ มาให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านการพัฒนานวัตกรรม กลยุทธ์เชิงธุรกิจ และเทคนิคการนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ แต่ละทีมได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ ได้แก่ (1) ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค สวทช. (2) คุณปิตุพงศ์ ยาวิราช Head of research and development บริษัท สยาม เอไอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เกาทัณฑ์ทอง สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย (4) ดร.อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) บริษัท ZTRUS (5) ดร.ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ นักวิจัย ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ เนคเทค สวทช. (6) คุณชาญชัย จันฤาชัย วิศวกรอาวุโส งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีฝ่ายสนับสนุนบริการและเทคโนโลยี (TSS) เนคเทค สวทช.โดยพิธีปิดและประกาศผลรางวัลได้รับเกียรติจาก ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค สวทช. ประธานในพิธีและมอบรางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมศักยภาพของนักพัฒนาไทย โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำโมเดลหรือผลงานที่สร้างขึ้นไปใช้งานได้จริง ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างได้เท่านั้น และชื่นชมผลงานของทุกทีมที่ทำออกมาได้ดีเยี่ยม แม้จะมีข้อจำกัดเรื่องรางวัล แต่อยากให้ทุกคนภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคต และไม่ทิ้งสิ่งที่กำลังทำอยู่ เพราะหลายงานมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นบริการที่ดีได้ได้แก่ ทีม:สมาชิก: นายปิติกร คล้ายสำเนียง และนายกนธี บุญมีประกอบผลงาน:มุ่งพัฒนาระบบ Voice Agent ภาษาไทยประสิทธิภาพสูง เพื่อแก้ข้อจำกัดด้านความเร็วและความหลากหลายของเสียงในระบบ AI สนทนาด้วยเสียงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้แก่ทีม :สมาชิก: นายคณกรณ์ หอศิริธรรม นายเกริกเกียรติ สุวิรัตน์ และนายชนาวีร์ โทห์ผลงาน:ผู้ช่วย AI อัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานผ่านแพลตฟอร์ม Line OA โดยเล็งเห็นว่าผู้ป่วยต้องจัดการดูแลสุขภาพในหลายมิติและมักได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้แก่ ทีม :สมาชิก: นายวาธิน พรมฝ้าย นายศวิษฐ์ โกสียอัมพร และนายวัชรวิชญ์ หอมรังสฤษดิ์ผลงาน:เทคโนโลยีการตรวจจับวัตถุและการกระทำ (Object & Action Detection) ที่ทำงานได้โดยไม่ต้องมีการเทรนข้อมูลใหม่ เพื่อทลายข้อจำกัดของการใช้ AI ในภาคอุตสาหกรรมหรือการเกษตรที่ต้องใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และมีต้นทุนสูง