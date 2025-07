นักวิทย์ฯ เผย มหาสมุทรมากกว่า 20% ของโลกมืดลง ทำให้สัตว์น้ำขึ้นมาอยู่ใกล้ผิวน้ำมากขึ้น ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง

- - - - - - - - - - - - - - -

อังกฤษ ได้เผยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้บรรดานักวิทยาศาสตร์เกิดความกังวลว่าจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและกระทบต่อห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในมหาสมุทร โดยผลการวิจัยนี้ ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Global Change Biologyข้อมูลการวิจัยนี้ ได้มาจากข้อมูลดาวเทียมที่ได้เก็บสถิติมาเกือบ 20 ปี ร่วมกับการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ซึ่งพบว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาระหว่างปี ค.ศ. 2003 ถึง พ.ศ. 2022 มหาสมุทรทั่วโลกมีสีเข้มขึ้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า(Ocean Darkening) ทำให้ความลึกที่แสงอาทิตย์สามารถส่องผ่านน้ำทะเลได้ลดลง เมื่อความใสของน้ำเปลี่ยนแปลงจนทำให้ “เขตมีแสง” (Photic zone) ระดับน้ำที่อยู่ด้านบนที่สัมผัสกับแดดซึ่งมีความลึกระหว่าง 0 – 200 เมตร และเป็นที่อยู่ของไฟโตแพลงก์ตอนสังเคราะห์แสง ที่เป็นทั้งอาหารของสัตว์ต่างๆ ในทะเล และสร้างออกซิเจนเกือบครึ่งหนึ่งของโลกกำลังได้รับผลกระทบปัจจุบันผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนี้จะยังไม่ชัดเจนนัก แต่นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตทางทะเลและระบบนิเวศจำนวนมากของโลกอาจได้รับผลกระทบในอนาคตข้างหน้าอย่างแน่นอน เนื่องจากระดับน้ำที่อยู่ด้านบนเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลถึง 90% ของโลก ทำให้สิ่งมีชีวิตต้องย้ายขึ้นมาใกล้ผิวน้ำมากขึ้น เกิดการแข่งขันสูงขึ้น และอาจกระทบห่วงโซ่อาหาร(Thomas Davies) รองศาสตราจารย์ด้านการอนุรักษ์ทางทะเล มหาวิทยาลัย กล่าวว่าข้อมูลยังระบุว่า ในบางพื้นที่โซนแสงตื้นขึ้นถึง 100 เมตร สร้างความเสี่ยงต่อการผลิตออกซิเจนของโลกและกระบวนการดูดซับคาร์บอนของมหาสมุทร ซึ่งเชื่อมโยงกับภูมิอากาศของโลก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถทำลายห่วงโซ่อาหารในทะเล และเปลี่ยนแปลงการกระจายพันธุ์ของสัตว์น้ำ และทำให้ความสามารถของมหาสมุทรในการรองรับความหลากหลายทางชีวภาพและควบคุมสภาพอากาศลดลง โดยเฉพาะทะเลชายฝั่งซึ่งอยู่ใกล้กับกิจกรรมของมนุษย์มากที่สุดจะมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ ดังนั้นการแก้ปัญหาและฟื้นฟูทะเลชายฝั่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพทางระบบนิเวศและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์(Tim Smyth) หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวธรณีเคมีทางทะเลและการสังเกตการณ์ ประจำห้องปฏิบัติการทางทะเลพลีมัธ กล่าวแม้สาเหตุของการมืดลงยังไม่ชัดเจน แต่อาจเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนทิศทางกระแสน้ำ แต่ก็ยังมีมหาสมุทรประมาณ 10% กลับสว่างขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาด้วยเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น นอกชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์มีส่วนที่สว่างขึ้น แต่พื้นที่ไกลออกไปกลับมืดลง