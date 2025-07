สารสกัดว่านหางจระเข้ – ปุ๋ยผลิตแอสเทอร์ตัดดอก 2 งานวิจัย วว. คว้ารางวัลนานาชาติ JDIE 2025

นำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติสนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้วิจัยและพัฒนาผลงานโดยทีมวิจัย ได้แก่ ดร.วราภรณ์ สรเดช และ ดร.วิริยาภรณ์ สุ่มสกุลเป็นสารสกัดว่านหางจระเข้ที่ใช้ green technology คือ เอนไซม์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดให้ได้สารสำคัญสูง (Acemannan) ซึ่งมีฤทธิ์ในการเสริมสร้างและเพิ่มมวลกระดูก สำหรับใช้เป็น food ingredient โดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองพบว่า สามารถกระตุ้นการเจริญของเซลล์สร้างกระดูก (osteoblast) และยับยั้งการทำงานของเซลล์สลายกระดูก (osteoclast) นอกจากนี้ยังกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมได้อีกด้วย รวมทั้งไม่พบความเป็นพิษใดๆต่อสัตว์ทดลอง เมื่อได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วัน- NRCT SPECIAL AWARD for the Outstanding Invention and Innovation- Gold Medal Awardโดยทีมวิจัย ได้แก่ ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผอ.ศนก ดร.กนกอร อัมพรายน์ และดร.ณัฐพงค์ จันจุฬาเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมี 2 สูตรที่เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตแอสเทอร์ สูตร 6-3-3 เหมาะเป็นปุ๋ยรองพื้นเพื่อช่วงแรกของการเจริญเติบโต และสูตร 3-6-6 สำหรับเร่งดอกและเสริมสร้างความแข็งแรงของช่อดอก ที่ให้ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสูง ลดปริมาณและความถี่ในการใช้ปุ๋ยเคมีที่น้อยกว่าวิธีดั้งเดิมของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต พร้อมบำรุงดิน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับตำบลเหมืองแก้ว และ I love flower farm อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่- NRCT HONORABLE MENTION AWARD- Gold Medal Award