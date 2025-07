นักวิทย์ฯ พระสงฆ์และผู้คนในชุมชน ร่วมจัดพิธีไว้อาลัยธารน้ำแข็ง Yala ในเนปาล หนึ่งในธารน้ำแข็งที่ถูกประกาศว่ากำลังจะตาย

- ICIMOD : (

หนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน การระลายของน้ำแข็งอย่างรวดเร็วทำให้สภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบที่ต้องพึ่งพาน้ำจากธารน้ำแข็งได้รับผลกระทบ และยังสร้างผลกระทบต่อจิตใจของผู้คนที่ครั้งหนึ่งเคยได้เห็นธารน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่กำลังจะหายไป เช่นที่บนเทือกเขาหิมาลัยทางเหนือของกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ พระสงฆ์และผู้คนในชุมชนใกล้เคียง ได้ร่วมกันเดินทางมาจัดพิธีไว้อาลัยให้แก่ธารน้ำแข็ง หลังจากได้รับการประกาศว่ากำลังจะหายไปในเวลาอีกไม่นาน(International Centre for Integrated Mountain Development) เผยว่า นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ธารน้ำแข็ง Yala ได้ละลายไปแล้วถึง 66% และถอยร่นจากอดีตกว่า 784 เมตร และถูกจัดให้เป็นธารน้ำแข็งแห่งแรกๆ ของเนปาล ที่ถูกประกาศว่ากำลังจะตาย ซึ่งธารน้ำแข็งที่กำลังจะตายหมายถึง ธารน้ำแข็งที่มีมวลและปริมาณหิมะที่ลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่าการสะสมของหิมะและน้ำแข็งที่เกิดขึ้นใหม่ และมีแนวโน้มจะหายไปในอนาคตจากข้อมูลที่น่าตกใจนี้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ พระสงฆ์และผู้คนในชุมชนใกล้เคียง ธารน้ำแข็ง Yala ได้มารวมตัวกันในพื้นที่ที่มีระดับความสูง 5,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพื่อจัดพิธีไว้อาลัยและแสดงความเคารพให้แก่ธารน้ำแข็ง โดยมีการสวดมนตร์พุทธศาสนาระหว่างพิธีบูชาตามประเพณีทางจิตวิญญาณท้องถิ่น ต่อธารน้ำแข็งที่พวกเขามีความผูกพันมาอย่างยาวนานและกำลังจะหายไปในอนาคตแม้จะดูเป็นวิธีที่ดูแปลก แต่พิธีไว้อาลัยนี้ ช่วยให้ผู้คนในชุมชนใกล้กับธารน้ำแข็งได้รู้สึกมีส่วนร่วมต่อการตระหนักถึงวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และยังเป็นจุดเชื่อมพื้นที่วิจัยเข้ากับชุมชนท้องถิ่นจากข้อมูลที่น่าตกใจนี้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ พระสงฆ์และผู้คนในชุมชนใกล้เคียง ธารน้ำแข็ง Yala ได้มารวมตัวกันในพื้นที่ที่มีระดับความสูง 5,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพื่อจัดพิธีไว้อาลัยและแสดงความเคารพให้แก่ธารน้ำแข็ง โดยมีการสวดมนตร์พุทธศาสนาระหว่างพิธีบูชาตามประเพณีทางจิตวิญญาณท้องถิ่น ต่อธารน้ำแข็งที่พวกเขามีความผูกพันมาอย่างยาวนานและกำลังจะหายไปในอนาคตแม้จะดูเป็นวิธีที่ดูแปลก แต่พิธีไว้อาลัยนี้ ช่วยให้ผู้คนในชุมชนใกล้กับธารน้ำแข็งได้รู้สึกมีส่วนร่วมต่อการตระหนักถึงวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และยังเป็นจุดเชื่อมพื้นที่วิจัยเข้ากับชุมชนท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาธารน้ำแข็ง Yala เคยเป็นหนึ่งในธารน้ำแข็งที่ได้รับการศึกษามากที่สุดในภูมิภาค และเป็นสถานที่เรียนรู้สำคัญของนักวิจัยด้านหิมะและน้ำแข็งจากทั่วโลก แต่ในปัจจุบันธารน้ำแข็งแห่งนี้ ได้ถือเป็นสัญลักษณ์ของความเปราะบางของธารน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัย และเป็นสิ่งที่ตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผู้ช่วยวิจัยด้านธารน้ำแข็งที่ ICIMOD ที่ได้มีโอกาสขึ้นมาทำการวิจัยในปี 2017 และอีก 6 ปีต่อมาเธอได้กลับมาเยือนอีกครั้ง และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่.....