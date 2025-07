ความสำคัญและความน่าสนใจของ “หลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่” บนโลก (มีคลิป)

เวลาเราเห็นภาพผิวของดาวเคราะห์วงใน อันได้แก่และรวมถึงบรรดาดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์เหล่านี้ เรามักจะเห็นว่าที่ผิวของดาวเหล่านี้ทุกดวง (ยกเว้นโลก) มีหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่-เล็กจำนวนมากมหาศาล กระจัดกระจายอยู่ทั่วการได้เห็นหลุมนับหมื่น-แสนที่มีลักษณะทางกายภาพ เช่น ขนาด ความลึก และมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันเช่นนี้ มักทำให้เราต้องการจะรู้ความเป็นมาและความสำคัญของหลุมต่างๆ เช่นว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และถือกำเนิดเมื่อใด การศึกษาสมบัติทางธรณีวิทยาของหลุมสามารถบอกโครงสร้างภายในของดาวได้หรือไม่ การรู้ความถี่บ่อยและความรุนแรงในการชนของอุกกาบาตสามารถบรรยายเหตุการณ์ความอลวนขณะสุริยจักรวาลกำลังถือกำเนิดได้หรือไม่ และเหตุใดโลกจึงมีหลุมอุกกาบาตน้อยกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ การพุ่งชนของอุกกาบาตมีความเกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่และการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์อย่างไรหรือไม่ มนุษย์มีวิธีป้องกันภัยอุกกาบาตชนโลกได้หรือไม่ และถ้าไม่ได้ วันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นเมื่อใด ฯลฯในปี 1609(1564–1642) ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์ชาวอิตาเลียน เป็นบุคคลแรกที่ได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูดวงจันทร์และเห็นผิวดวงจันทร์เป็นรอยกระดำ กระด่าง จินตนาการของ Galilei ได้ชี้นำให้เขารู้ว่าผิวดวงจันทร์มีภูเขา หุบเหว และที่ราบเหมือนโลก และถ้าจินตนาการนี้ของ Galileo เป็นความจริง พระเจ้าก็มิได้เป็นสถาปนิกผู้ทรงสร้างเอกภพให้สวยสมบูรณ์แบบได้ เพราะดวงจันทร์มิได้มีผิวราบเรียบเหมือนผิวลูกบิลเลียดต่อจากนั้น(1598–1671) ซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ชาวอิตาเลียนก็ได้พยายามวาดแผนที่ดวงจันทร์ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 1651 จึงได้ตั้งชื่อภูเขา ทะเล (maria) และหลุมอุกกาบาตต่าง ๆ เพราะสถานที่บนต่างดาวมีมาก ดังนั้นในเวลาต่อมาองค์การสมาพันธ์ดาราศาสตร์สากลจึงได้กำหนดเกณฑ์การตั้งชื่อส่วนที่เป็นหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ว่า ต้องเป็นชื่อของบุคคลที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ หรือเป็นนักสำรวจหรือศิลปิน และได้เสียชีวิตไปแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี อีกทั้งการตั้งชื่อนี้จะต้องไม่เลือกเชื้อชาติหรือสัญชาติ และใช้ชื่อสกุลเท่านั้นโดยไม่ใช้ชื่อต้น ด้วยเหตุนี้หลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์จึงมีชื่อ Copernicus, Tycho, Einstein, Shakespeare, Kepler, Schroedinger ฯลฯส่วนหลุมอุกกาบาตที่อยู่บนดาวอังคารนั้นก็ได้มีการบันทึกภาพเป็นครั้งแรก โดยยานอวกาศของสหรัฐฯ ชื่อ Mariner 4 ที่ถูกส่งไปโคจรรอบดาวอังคารเมื่อปี 1965 และองค์การสมาพันธ์ดาราศาสตร์สากลก็ได้ออกกฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อหลุมอุกกาบาตเช่นกันว่า สำหรับหลุมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่า 60 กิโลเมตร ให้เป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่ได้ศึกษาดาวอังคาร หรือศิลปินที่มีชื่อเสียง ส่วนหลุมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสั้นกว่า 60 กิโลเมตรก็ให้ตั้งตามชื่อเมืองที่มีจำนวนประชากรน้อยกว่า 100,000 คน ด้วยเหตุนี้บนดาวอังคารจึงมีหลุม Aristotle, Newton, Schiaparelli (ผู้เห็น “คลอง” บนดาวอังคาร) และ Tikal (เมืองมายาโบราณ ที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศ Guatemala) ฯลฯสำหรับดาวศุกร์ ก็มีหลุมอุกกาบาตเป็นจำนวนมากเช่นกัน โดยในปี 1972 NASA ได้ส่งคลื่นเรดาร์ไปกระทบและสะท้อนที่ผิวดาว เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำแผนที่ด้วยการรับฟังเสียงสะท้อนในการที่ NASA ใช้เรดาร์ช่วยทำแผนที่นั้น เพราะดาวศุกร์มีเมฆห่อหุ้มอย่างหนาทึบ จนกล้องโทรทรรศน์แสงไม่สามารถเห็นผิวดาวได้ จะอย่างไรก็ตามในปี 1993-1994 รัสเซียได้ส่งยานอวกาศ Venera 15 และ 16 ไปถ่ายภาพผิวของดาวศุกร์ที่ระยะใกล้ และสหรัฐฯ ก็ได้ส่งยาน Magellan ไปสำรวจเช่นกัน การเห็นหลุมอุกกาบาตบนดาวอังคารจำนวนมากมาย ทำให้องค์การสมาพันธ์ดาราศาสตร์สากลต้องกำหนดกฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อว่า ต้องใช้ชื่อของสตรี (Venus เป็นเทพธิดาแห่งความรักประจำดาวศุกร์ แต่ก็มีอยู่หนึ่งหลุมที่เป็นชื่อบุรุษ คือ หลุม Maxwell ตามชื่อของ James Clerk Maxwell (1831-1879)) ตัวอย่างชื่อหลุมอุกกาบาตบนดาวศุกร์ ได้แก่ Hypatia, Meitner, Cleopatra, Margaret Mead (นักมานุษยวิทยาผู้มีชื่อเสียงจากงานวิจัยที่ได้พบว่า อารยธรรมมีบทบาทในบุคลิกภาพของชนในชาติ) และกวีสตรีชาวกรีกชื่อ Sapphoในกรณีดาวพุธ ที่ NASA ส่งยานไปสำรวจเมื่อปี 1974 นั้น ก็มีกฎในการตั้งชื่อหลุมอุกกาบาตว่า ต้องเป็นชื่อของศิลปิน นักดนตรี จิตรกร ที่มีชื่อเสียงและได้เสียชีวิตไปเป็นเวลานานกว่า 50 ปี หลุมอุกกาบาตบนดาวพุธ จึงมีชื่อหลุม Beethoven, Michelangelo, Bach, Mozart, Rembrandt และ Hokusai เป็นต้นในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวกับสาเหตุการถือกำเนิดของหลุมอุกกาบาตนั้น ในอดีตนักธรณีวิทยาและนักภูมิศาสตร์ได้เคยสันนิษฐานว่า เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟบนดาว ทั้งนี้เพราะปากปล่องภูเขาไฟมีลักษณะคล้ายหลุมอุกกาบาตมาก แต่เมื่อ(1843–1918) ได้ศึกษาหลุมอุกกาบาต Meteor Crater ที่รัฐ Arizona ในสหรัฐอเมริกาอย่างละเอียด เขาก็ได้ความคิดในปี 1895 ว่า หลุมอุกกาบาตเกิดจากการที่โลกถูกอุกกาบาตที่มาจากอวกาศนอกโลกพุ่งชน แต่ความคิดนี้ได้รับการต่อต้าน เพราะไม่มีใครในเวลานั้นเคยคิดว่า ในอวกาศจะมีอุกกาบาตมากนับแสน-ล้านลูก แต่ในที่สุดความคิดของ Gilbert ก็เป็นที่ยอมรับว่า เวลาดาวเคราะห์น้อยชนกัน หรือเวลาดาวเคราะห์น้อยชนดาวเคราะห์ และดาวหางชนดาวเคราะห์ ชิ้นส่วนที่แตกจะเป็นอุกกาบาต ที่ล้วนมีบทบาทในการทำให้ระบบสุริยะมีสภาพดังทุกวันนี้แม้แต่ในการถือกำเนิดของโลก เมื่อ 4,500 ล้านปีก่อน อุกกาบาตก็มีบทบาทในการให้กำเนิดโลก เพราะนักดาราศาสตร์ได้รู้ว่า ขณะที่โลกถือกำเนิดใหม่ ๆ และยังมีขนาดเล็ก ดาวเคราะห์น้อยและอุกกาบาตจำนวนมากได้ถูกโลกดึงดูดเข้ามาหลอมรวมกันเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ และเมื่อโลกถือกำเนิดแล้ว ได้มีดาวเคราะห์ Theia ที่มีขนาดใหญ่เท่าดาวอังคาร พุ่งมาชนโลกในแนวเฉียง ทำให้เนื้อ (mantle) โลกส่วนหนึ่งถูกเฉือนออก และกระเด็นไปโคจรรอบโลก ในเวลาต่อมาเนื้อโลกส่วนนั้นได้รวมตัวกันเป็นดวงจันทร์ นี่คือทฤษฎีการถือกำเนิดของดวงจันทร์ (Theia impact) ซึ่งเป็นที่ยอมรับมาจนทุกวันนี้ เพราะนักวิทยาศาสตร์ได้พบหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนทฤษฎีนี้มากมาย เช่น จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของหินและดินที่มนุษย์อวกาศในโครงการ Apollo เก็บจากดวงจันทร์ และได้พบว่ามีองค์ประกอบที่เหมือนกับเนื้อโลกส่วนที่เป็น mantle และการวัดอายุของผลึก zircon (zirconium silicate) ที่พบบนดวงจันทร์ก็พบว่ามีอายุประมาณ 4,460 ล้านปีเท่าโลก และการไม่มีสนามแม่เหล็กบนดวงจันทร์ (แต่หินที่มนุษย์อวกาศเก็บมามีสมบัติแม่เหล็กบ้าง) เพราะแก่นโลกที่เป็นเหล็กไม่ได้ถูกเฉือนไปนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังได้พบว่า หินบนดวงจันทร์มี isotope ของออกซิเจน O-16, O-17 และ O-18 ในอัตราส่วนเดียวกับหินบนโลก อีกทั้งระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์ในปัจจุบันก็สามารถอธิบายที่มาได้ว่า เกิดจากการที่โลกถูกดาวเคราะห์ขนาดเล็กชน มิได้เกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรหลงเข้ามาให้โลกดึงดูดไว้เป็นดาวบริวาร แม้เหตุการณ์การชนกันครั้งนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ 4,510 ± 10 ล้านปีก่อน โดยใช้เวลานานไม่เกิน 3 ชั่วโมง แต่ผลกระทบที่เกิดตามมาก็ยังยืนยงมาจนทุกวันนี้การศึกษาโครงสร้างทางกายภาพของหลุม ยังสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของการพุ่งชนดาวเคราะห์โดยอุกกาบาตได้ด้วย เช่น ในกรณีของอุกกาบาตขนาดเล็ก (ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 200-300 เมตร) เวลาพุ่งชนโลก ในเบื้องต้นแรงปะทะจะทำให้เกิดคลื่นกระแทก (shock wave) ซึ่งจะอัดชั้นหินแข็งที่ผิวโลกจนหลอมเหลว ละลาย และระเหิดกลายเป็นไอ ทำให้เกิดโพรงในชั้นหินเป็นหลุมลึก จากนั้นผนังโพรงจะยุบตัว กลายเป็นแอ่งโค้งเว้า โดยมีเศษหินที่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตกกระจายตกอยู่ภายในแอ่งแต่ในกรณีอุกกาบาตขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวระดับกิโลเมตร เวลามันพุ่งชนโลกด้วยความเร็วที่สูงกว่า 30 กิโลเมตร/วินาที พลังงานจลน์ของอุกกาบาตที่สูญเสียไปเวลาอุกกาบาตหยุดเคลื่อนที่ จะทำให้เกิดความร้อนมากจนหินหลอมเหลวกลายเป็นไอ แล้วแอ่งกลายเป็นหลุม จากนั้นชั้นหินที่บริเวณพื้นเบื้องล่างของหลุมก็จะดันพื้นขึ้นมา ทำให้ก้นหลุมยกตัวขึ้นเล็กน้อย เกิดเป็นเนิน ต่อจากนั้นผนังหลุมก็ยุบตัวลง ทำให้เกิดหลุมใหญ่ที่มีโดมอยู่ภายในดังนั้นถ้าจะพูดกันตามทฤษฎี ลักษณะ ความลึก และขนาดของหลุมสามารถจะให้ข้อมูลความเร็วและขนาดของอุกกาบาตที่พุ่งชนได้ และโดยทั่วไปแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมจะมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 10-20 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของอุกกาบาต แต่การคำนวณขนาดของหลุมอย่างละเอียดได้พบว่า ขนาดหลุมขึ้นอยู่กับสมบัติความยืดหยุ่นของดาวที่ถูกชน เส้นผ่านศูนย์กลางของอุกกาบาต ความเร็ว มุมตกกระทบ ความหนาแน่นของอุกกาบาต และความหนาแน่นของพื้นหลุม ดังนั้นเวลาอุกกาบาตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 1 กิโลเมตร พุ่งชนโลกด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตร/วินาที จะทำให้เกิดหลุมที่กว้างตั้งแต่ 15-20 กิโลเมตรหากดาวเคราะห์ดวงใดที่ไม่มีบรรยากาศบนดาว ไม่มีน้ำ ไม่มีการเลื่อนตัวของเปลือกทวีป และไม่มีการระเบิดของภูเขาไฟใด ๆ ลักษณะของหลุมอุกกาบาตบนดาวดวงนั้นมักจะไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เพราะบนดาวเคราะห์ดวงนั้นไม่มีปัจจัยใด ๆ ที่ทำให้หลุมเปลี่ยนสภาพด้วยการถูกเซาะกร่อน และเมื่อนักดาราศาสตร์ได้รู้อีกว่า จำนวนหลุมอุกกาบาตที่มีบนดาวเคราะห์ ขึ้นกับกาลเวลาที่ผ่านไป เขาก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ คำนวณหาอายุของดาวเคราะห์อย่างหยาบๆ ได้ในปี 1980(1911–1988) ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์โนเบลปี 1968 กับบุตรชายชื่อ(1940-ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นนักธรณีวิทยา ได้เสนอทฤษฎีการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ เมื่อ 66 ล้านปีก่อน อันเป็นช่วงเวลารอยต่อระหว่างยุค Cretaceous กับยุค Paleogene ว่า เกิดจากการที่โลกถูกดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 15 กิโลเมตรพุ่งชน และความรุนแรงในการชนครั้งนั้นสามารถเปรียบเทียบได้กับพลังทำลายของระเบิด TNT 100 megatons ทำให้เกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ไฟป่า คลื่นสึนามิ จนระบบสิ่งแวดล้อมของโลกพังพินาศ ทำให้ 75% ของสิ่งมีชีวิต และสัตว์ทะเลขนาดยักษ์ เช่น pterosaurs, mosasaurus และ plesiosaurus ต้องสูญพันธุ์ แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตลอดจนสัตว์เลื้อยคลาน เช่น จระเข้ เต่า กบ ยังคงอยู่ทฤษฎีการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ที่สองพ่อลูกนำเสนอนี้ ในระยะแรกๆ ยังไม่เป็นที่ยอมรับ จนกระทั่งคนทั้งโลกได้เห็นหลักฐานยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า มีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่ได้พุ่งชนโลกจริงในปี 1978(1944-2008) นักสำรวจหาน้ำมันในสังกัดบริษัท Pemex ของเม็กซิโก ได้ออกสำรวจหาน้ำมันในบริเวณคาบสมุทร Yucatan ของเม็กซิโก และได้พบความผิดปกติของสนามแม่เหล็กโลก และความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกในบริเวณใกล้หมู่บ้าน Chicxulub จึงได้กล่าวถึงข้อสังเกตนี้ในที่ประชุมทางธรณีวิทยา แต่การนำเสนอด้วยข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ได้ทำให้ไม่มีใครให้ความสนใจมากจนกระทั่งปี 1991(1955-ปัจจุบัน) ซึ่งในเวลานั้นเป็นนิสิตปริญญาเอกที่มี Walter Alvarez เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง สาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิต เช่น ไดโนเสาร์ ต้องสูญพันธุ์อย่างขนานใหญ่ในช่วงเวลาที่เป็นรอยต่อระหว่างยุค Cretaceous กับยุค Paleogene ว่า เกิดขึ้นเพราะโลกได้ถูกอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชน และอ้างว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง จะต้องมีการพบหิน quartz, แร่ iridium, แร่ Tektite, Silica กระจัดกระจายในบริเวณที่มีการชนด้วยครั้นเมื่อ Hildebrand ได้ข่าวว่ามีความผิดปกติทางกายภาพเกิดขึ้นมากมายที่บริเวณคาบสมุทร Yucatan ใกล้หมู่บ้าน Chicxulub เขาจึงโยงข้อมูลเรื่องอุกกาบาตตกกับความผิดปกติทางภูมิศาสตร์ที่ Chicxulub ทันที ในเวลาต่อมา นักธรณีวิทยาก็ได้พบว่าบริเวณนั้นมีรอยแอ่งเป็นวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวถึง 180 กิโลเมตร มีแร่ quartz, tektite กับแร่อื่น ๆ อีกหลายชนิด การวัดอายุของหินแร่ในบริเวณนั้นก็ได้พบว่ามีอายุประมาณ 66 ล้านปี ซึ่งก็ตรงกับเวลาที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์จึงเป็นว่า การบูรณาการความรู้ทางดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา สามารถอธิบายปรากฏการณ์การสูญพันธุ์ทางชีววิทยาได้อย่างสมบูรณ์ทฤษฎีของ Alvarez จึงเป็นที่ยอมรับกันตั้งแต่นั้นมาตามปกติหินแข็ง เวลาถูกแรงกระทำจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ด้วยความเร็วที่อาจเปรียบเทียบได้กับการงอกของเล็บ แต่ถ้าหินนั้นถูกอัดด้วยความดันที่มากมหาศาล เช่น ถูกชนด้วยอุกกาบาตความเร็วสูง ความเครียดและความเค้นที่เกิดในชั้นหิน จะทำให้หินมีอุณหภูมิสูงมาก และเปลี่ยนสภาพจากหินแข็งเป็นหินเหลวที่ไหลได้ดังนั้นการพุ่งชนโลกโดยอุกกาบาตความเร็วสูง จึงทำให้เกิดคลื่นหินเหลวกระจายเป็นวงแหวนในบริเวณจุดตก (ground zero) เหมือนเวลาเราโยนก้อนหินลงน้ำในสระ ซึ่งจะทำให้เกิดคลื่นน้ำกระจายเป็นวงกลม แต่สำหรับกรณีที่การชนมีความรุนแรงระดับปานกลาง เมื่อจุดกลางของพื้นที่ถูกกดลงจนเป็นแอ่ง สสารที่อยู่ในบริเวณรอบ ๆ แอ่งจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ แต่ถ้าการชนนั้นเป็นระดับรุนแรง เมื่อหินเหลวกลายเป็นไอระเหิดไปในอากาศ เนื้อหินที่อยู่ใต้จุดตกกระทบจะถูกดันขึ้นมาเป็นเนินเตี้ยๆการสำรวจหลุมอุกกาบาตที่ Chicxulub ที่ระยะไกลได้เห็นวงแหวนและเนินเตี้ยๆ ที่ศูนย์กลางจริง และหลังจากที่อุกกาบาตก้อนนั้นตกไม่นาน มหาสมุทรก็มีคลื่นสึนามิ ภูเขาไฟหลายลูกได้ระเบิด ความร้อนมหาศาลที่เกิดจากการชนของอุกกาบาตได้ ทำให้ป่าลุกไหม้ ฝนกรดตก ทะเลฝุ่นละอองและเถ้าหินที่ลอยขึ้นสู่บรรยากาศเบื้องบน ได้บดบังแสงอาทิตย์จนหมด ทำให้อากาศหนาวจัดนานหลายปี จนสิ่งมีชีวิต เช่น พืช ล้มตาย และสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารก็ล้มตายตาม ครั้นเมื่อไดโนเสาร์ล้มตาย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมก็มีโอกาสเจริญพันธุ์ขึ้นมาครองโลกแทนดังนั้นการชนของอุกกาบาตจึงทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกหลายชนิดสูญพันธุ์ แต่ในเวลาเดียวกันก็ได้ทำให้สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดมีโอกาสถือกำเนิดด้วยสังคมยังมีคำถามอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจ คือ หลุมอุกกาบาตที่มีอายุมากที่สุดของโลกอยู่ ณ ที่ใดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย ในสมัยโบราณบริเวณนี้เคยเป็นถิ่นอาศัยของชาวพื้นเมือง Aborigine ที่ชอบสกัดหินบนภูเขาเอาไปทำอุปกรณ์ใช้ ถึงวันนี้เนินหินนี้มีความสำคัญ เพราะการสำรวจทางธรณีวิทยาได้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นหินที่มีอายุ 2,239 ล้านปี ซึ่งได้ทำให้เกิดหลุมอุกกาบาตชื่อ Yarrabubba ซึ่งมีปากหลุมกว้าง 70 กิโลเมตร การวัดอายุของอุกกาบาต โดยการวัดอัตราการสลายตัวของยูเรเนียมเป็นตะกั่วในผลึกหิน zircon ได้ทำให้นักธรณีวิทยารู้ว่ามันเป็นอุกกาบาตที่ตก ขณะที่โลกกำลังถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งในยุค Paleoproterozoic และพลังงานจลน์ที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากอุกกาบาตได้ทำให้ความร้อนเกิดมากจนน้ำแข็งที่ปกคลุมโลกละลาย และไอน้ำกลายเป็นไอ ลอยขึ้นไปในบรรยากาศ เป็นเมฆห่อหุ้มโลก จนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ช่วยให้ยุคน้ำแข็งต้องยุติในเวลาไม่นาน นอกจากนี้หลุมอุกกาบาตหลุมนี้ก็ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลก Yilgarn Craton อันเป็นแผ่นเปลือกโลกที่มีอายุยืนนานมากที่สุดในโลกเปลือกหนึ่งด้วยเมื่อเร็วๆ นี้ ในฉบับวันที่ 6 มีนาคม ปี 2005กับคณะ แห่ง Curtin University ในออสเตรเลีย ได้รายงานเรื่องหลุมอุกกาบาตที่พบในออสเตรเลียตะวันตก บนแผ่นเปลือกโลก Pilbara Craton ว่า เป็นหลุมอุกกาบาตที่มีอายุมากที่สุดในโลก เพราะได้ถือกำเนิดเมื่อ 3,470 ล้านปีก่อน โดยในตอนนั้น โลกได้ถูกอุกกาบาตที่มีขนาดใหญ่ 10-50 กิโลเมตรพุ่งชน ทำให้เกิดหลุมอุกกาบาตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 200 กิโลเมตร และข้อมูลนี้จึงทำให้เรารู้ว่า ทวีปแรกของโลกได้ถือกำเนิดเมื่อเวลาใกล้เคียงกันกับการตกของอุกกาบาตในขณะที่หลุมอุกกาบาต ณ บริเวณ Pilbara ในออสเตรเลียตะวันตก ครองสถิติเป็นหลุมอุกกาบาตอายุมากที่สุดในโลก 3,500 ล้านปี หลุมอุกกาบาตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ หลุม Vredefort ในมณฑล Free State ของประเทศแอฟริกาใต้ โดยหลุมนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 250-300 กิโลเมตร เป็นหลุมที่เกิดจากการถูกดาวเคราะห์น้อยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 10-15 กิโลเมตรพุ่งชน เมื่อ 2,020 ล้านปีก่อน และหลุมนี้ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก โดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 2005ซึ่งอยู่ทางขั้วใต้ของดวงจันทร์ บนด้านที่หันออกจากโลกตลอดเวลา หลุมนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 2,500 กิโลเมตร ลึก 7 กิโลเมตร มีอายุ 4,300 ล้านปี เมื่อปี 2019 องค์การอวกาศของจีน ได้ส่งยาน Chang-e 4 ไปลงที่หลุมอุกกาบาต Von Karman ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 180 กิโลเมตร เพื่อวิเคราะห์หินและดินในหลุมนี้ แล้วส่งข้อมูลไปสู่ดาวเทียมที่กำลังโคจรเหนือดวงจันทร์ เพื่อส่งสัญญาณสู่โลกอีกทอดหนึ่งสำหรับตั้งอยู่ทางบริเวณตอนเหนือของดาวพุธ หลุมนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 1,550 กิโลเมตร และมีอายุ 3,900 ล้านปี ส่วนหลุมอุกกาบาตที่ใหญ่ที่สุดบนดาวอังคารมีชื่อว่า Hellas Planitia ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของดาว มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 2,300 กิโลเมตร และลึก 8 กิโลเมตร มีอายุ 1,900 ล้านปี สำหรับหลุมอุกกาบาตที่ใหญ่ที่สุดบนดาวศุกร์มีชื่อว่า Mead Crater มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเพียง 280 กิโลเมตร เพราะหลุมได้ถูกลาวาภูเขาไฟทับถม ขนาดจึงเล็ก และเมื่อดาวศุกร์มีบรรยากาศหนาแน่น อุกกาบาตขนาดใหญ่จึงลุกไหม้มาก จนเหลือแต่อุกกาบาตก้อนเล็ก ด้วยเหตุนี้หลุมอุกกาบาตบนดาวศุกร์จึงมีขนาดเล็กตามไปด้วยสำหรับเรื่องความถี่บ่อยในการตกของอุกกาบาตนั้น นักดาราศาสตร์ได้พยากรณ์ไว้ว่าถึงวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีวิธีที่ดีที่สุดที่ใช้ในการป้องกันอุบัติภัยเนื่องจากอุกกาบาตตก นอกจากจะใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดู แต่ก็สามารถจะเห็นวิถีโคจรและความเร็วของอุกกาบาตได้ล่วงหน้าประมาณ 2 วัน ซึ่งนานเพียงพอที่จะให้ผู้คนอพยพหนีภัยอุกกาบาตตกได้ แต่เมื่ออุกกาบาตส่วนใหญ่ประมาณ 70% มักตกในทะเล ที่เหลือ 30% จะตกบนแผ่นดิน ดังนั้นผู้คนจึงมีโอกาสรอดชีวิตค่อนข้างสูงในการกำจัดภัยอุกกาบาตนั้น ก็สามารถทำได้โดยการยิงจรวดนำระเบิดไปจุดชนวนที่อุกกาบาต หรือยิงจรวดให้พุ่งชนอุกกาบาต แรงปะทะจะทำให้มันเบี่ยงเบนวิถีโคจร ซึ่งจะทำให้มันไม่ชนโลก แต่วิธีนี้ต้องใช้เวลานาน เพราะต้องเตรียมจรวด เตรียมระเบิด และต้องรู้ด้วยว่าหลังจากการชนอุกกาบาตก้อนนั้น จะเป็นอย่างไรKoeberl, Christian; Sharpton, Virgil L. - ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ระดับ 11 ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขากายภาพและคณิตศาสตร์ประวัติการศึกษา-ปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยลอนดอน,ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียอ่านบทความได้ทุกวันศุกร์