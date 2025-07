NAAI จัดงานประชุมประจําปี "นวัตกรรมและอนาคตของปัญญาประดิษฐ์" พร้อมมอบรางวัล NAAI Academy Award ประจําปี 2568

สถาบันวิทยาศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ NAAI จัดงานประชุมประจําปี "นวัตกรรมและอนาคตของปัญญาประดิษฐ์" พร้อมมอบรางวัล NAAI Academy Award ประจําปี 2568โดยมีนักวิชาการ 44 คนจาก 20 ประเทศ เข้าร่วมงาน โดย NAAI เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือและปรับปรุงความเข้าใจและการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ Academy of Sciences อีกทั้งยังรวบรวมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจํานวนมากที่ประสบความสําเร็จอย่างโดดเด่นในด้านปัญญาประดิษฐ์และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ผ่านวิธีการต่าง ๆสำหรับบรรยากาศในงานเริ่มที่ศาสตราจารย์ Arieh Warshel (ผู้ชนะรางวัลโนเบล) กล่าวสุนทรพจน์ผ่าน Video Conference ถึง 10 ผลงาน AI ระดับแนวหน้า ว่า ประกอบด้วย1. ศาสตราจารย์ Arieh Warshel (รางวัลโนเบล): การประยุกต์ใช้ AI ในการจําลองโมเลกุล2. ศาสตราจารย์ Anders Lindquist (ราชวิทยาลัยวิศวกรรมสวีเดน): บทบาทของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในนวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม3. ศาสตราจารย์ Giovanni Corazza (มหาวิทยาลัยโบโลนา): ความคิดสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ต: มนุษย์สร้างขึ้นกับ AI ได้อย่างไร4. ศาสตราจารย์ Fan Pingyi (มหาวิทยาลัยซิงหัว): ทฤษฎีข้อมูลสร้างทฤษฎีและการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างไร5. ศาสตราจารย์ L.Jay Guo (มหาวิทยาลัยมิชิแกน): โอกาสในการใช้ AI ในวิทยาศาสตร์ออปติคอล6. ศาสตราจารย์อู๋เสี่ยวจุน (มหาวิทยาลัยเจียงหนาน): การเรียนรู้ลึกในรูปทรง Riemann: รูปแบบใหม่ของ AI7. ศาสตราจารย์ Anthony G. Cohn (มหาวิทยาลัยลีดส์): การประยุกต์ใช้นวัตกรรมของการแสดงความรู้และการสมเหตุสมผลในระบบ AI8. ศาสตราจารย์หลี่เหว่ย (มหาวิทยาลัยปักกิ่ง): "ทฤษฎีสามของนิวตัน" เพื่อความปลอดภัยของไซเบอร์สเปซและความท้าทายต่อรูปแบบ AI9. ศาสตราจารย์ Hamid Reza Karimi ( Politecnico di Milano): การวินิจฉัยความผิดปกติของเครื่องจักรกลหมุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI: กรอบและทิศทางในอนาคต10. ศาสตราจารย์ Janaka Ekanayake (มหาวิทยาลัย Peradenia): AI ช่วยให้อนาคตพลังงานที่ยั่งยืน: การเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าทั้งนี้ ในปีนี้ NAAI ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน โดยได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์ Li Shuoyan หนึ่งในประธานกิตติมศักดิ์ของ NAAI (IEEE Life Fellow) ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง ศาสตราจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์ Shuohiko มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) มาร่วมงานโดยมีผู้ชนะและเข้ารับรางวัล NAAI Academy Award ประจําปี 2568 ได้แก่NAAI Distinguished AI Scholar Award ประจําปี 2025 มีนักวิชาการ 44 คนจาก 20 ประเทศได้รับรางวัล1. D. P. Kothari มหาวิทยาลัยวิท อินเดีย2. Danilo Pietro Pau STMicroelectronics, อิตาลี3. Demetri Terzopoulos มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิส (UCLA), สหรัฐอเมริกา4. Diane J. Litman มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์ก, สหรัฐอเมริกา5. Dinesh C. VermaIBM ศูนย์วิจัย Thomas J. Watson, สหรัฐอเมริกา6. Elizabeth Shriberg Ellipsis Health, สหรัฐอเมริกา7. Eric L. Miller มหาวิทยาลัย Tufts, สหรัฐอเมริกา8. Eugene A. Feinberg มหาวิทยาลัย Stony Brook, สหรัฐอเมริกา9. Ethem Alpaydın มหาวิทยาลัย Boğaziçi, ตุรกี10. Farrokh Janabi-Sharifi มหาวิทยาลัย Ryerson, แคนาดา11. Frédéric Dufaux มหาวิทยาลัยปารีส-Saclay, ฝรั่งเศส12. Gitta Kutyniok มหาวิทยาลัยเทคนิคมิวนิค, เยอรมนี13. Giuseppe Buja มหาวิทยาลัย Padua, อิตาลี14. Habib Zaidi มหาวิทยาลัยเจนีวา, สวิตเซอร์แลนด์15. Haruki Ueno มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตเกียว, ญี่ปุ่น16. Hesham A. Rakha Virginia Tech, สหรัฐอเมริกา17. Hervé Panetto University of Lorraine, ฝรั่งเศส18. J. Joshua Yang มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ อัมเสเตอร์, สหรัฐอเมริกา19. Jack Xin University of California, Irvine, สหรัฐอเมริกา20. James C. Bezdek มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ออสเตรเลีย21. James Kwok มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง, ฮ่องกงประเทศจีน22. James Lam มหาวิทยาลัยฮ่องกง, ฮ่องกงประเทศจีน23. Jan S. Hesthaven École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL, สวิตเซอร์แลนด์24. Jan Peters มหาวิทยาลัยเทคนิคดาร์มชัตต์, เยอรมนี25. Janusz Kac Przyk สถาบันวิจัยระบบสถาบันวิทยาศาสตร์โปแลนด์, โปแลนด์26. Jason Nieh มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, สหรัฐอเมริกา27. Jean-Bernard Lasserre ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส CNRS) ฝรั่งเศส28. Jean-Christophe Olivo-Marin Institut Pasteur, ฝรั่งเศส29. Jean-Gabriel Ganascia มหาวิทยาลัย Sorbonne, ฝรั่งเศส30. Jim Woodcock มหาวิทยาลัยยอร์ก, สหราชอาณาจักร31. João Paulo Papa มหาวิทยาลัยรัฐเซาเปาโล, บราซิล32. John K. Antonio มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา, สหรัฐอเมริกา33. Philip H. S. Torr มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด, สหราชอาณาจักร34. Tara Saiath Google Research, สหรัฐอเมริกา35. Yixin Zhong ปักกิ่งมหาวิทยาลัยไปรษณีย์และโทรคมนาคม, จีน36. Daniel J. Rosenkrantz มหาวิทยาลัยรัฐนิวยอร์ก มหาวิทยาลัยรัฐนิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา37. Giovanni E. Corazza มหาวิทยาลัยโบโลนา อิตาลี38. Huiyu Zhou มหาวิทยาลัยเลสเตอร์39. Lawrence T. Yang มหาวิทยาลัยเจิ้งโจวประเทศจีน40. Xiao-Jun Wu มหาวิทยาลัย Jiangnan ประเทศจีน41. Jie Li มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวตงประเทศจีน42. Janaka Ekanayake มหาวิทยาลัย Peradeniya ประเทศศรีลังกา43. Hamid Reza Karimi Politecnico di Milano ประเทศอิตาลี44. Shuo-Yen Robert Li มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ของจีนขณะที่รางวัล NAAI AI Exploration Award 2025 มี 17 นักวิชาการ ได้แก่1. Ion Stoica - มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลี (สหรัฐอเมริกา, ตะวันตก)2. Elizer Upfal - มหาวิทยาลัยบราวน์ (สหรัฐอเมริกา)3. Amit Sahai - มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิส (สหรัฐอเมริกา, ตะวันตก)4. Anima Anandkumar - สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย (สหรัฐอเมริกา, ตะวันตก)5. Nanning Zheng - Xi'an Jiaotong University (เอเชีย)6. Yi Ma - มหาวิทยาลัยฮ่องกง (เอเชีย)7. Cewu Lu - Shanghai Jiaotong University (เอเชีย)8. A. N. A. N. Rajagopalan - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเดีย (เอเชีย)9. Ashish Ghosh - สถาบันสถิติอินเดีย (เอเชีย)10. Maja Pantic - วิทยาลัยอิมพีเรียล (ยุโรป)11. Michael Bronstein - มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (ยุโรป)12. Zoubin Ghahramani - มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (ยุโรป)13. Bernhard Schölkopf - มหาวิทยาลัย Tübingen (ยุโรป)14. Grégoire Gelenbe - King's College London (ยุโรป)15. Fan Pingyi (มหาวิทยาลัย Tsinghua)16. Anthony G. Cohn (Royal Academy of Engineering, University of Leeds, UK)17. Julia Hirschberg - มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (สหรัฐอเมริกา) เผยแพร่คําปราศรัยรางวัลวิดีโอการประชุมได้จัดตั้งรางวัล AI แบบจําลองพิเศษเพื่อยกย่องผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนา NAAI และอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์:- ศาสตราจารย์หลี่เหว่ย (มหาวิทยาลัยปักกิ่ง)- ศาสตราจารย์โจวเหว่ยยู (มหาวิทยาลัยเลสเตอร์)- ศาสตราจารย์ Anders Lindquist (ราชวิทยาลัยวิศวกรรมสวีเดน)