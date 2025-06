เหตุใด? “ชิลี” จึงเป็นสวรรค์ของนักดูดาว และเป็นที่ตั้งของหอดูดาวมากมาย

- - - - - - - - - - - - - - - -

คนที่ชื่นชอบภาพถ่ายทางดาราศาสตร์จะรู้ดีกันว่า ภาพอวกาศอันงดงามหลายๆ ภาพที่เห็นมาจากบรรดาหอดูดาวต่างๆ ที่ตั้งอยู่ที่ด้วยความพิเศษของลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศทำให้ประเทศแห่งนี้ ได้กลายหนึ่งในสวรรค์ของนักดูดาวและเป็นที่ตั้งของหอดูดาวที่มีชื่อเสียงอยู่อย่างมากมายเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทาวทิศตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ เป็นประเทศที่อยู่ทางใต้สุดของโลก อยู่ใกล้ทวีปแอนตาร์กติกามากที่สุด พื้นที่ทอดยาวจากเหนือลงใต้ครอบคลุมดินแดนยาวและแคบซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาแอนดีสทางทิศตะวันออกกับมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งทำให้สภาพแวดล้อมของประเทศแห่งนี้เหมาะสมกับการชมดาวและศึกษาด้านดาราศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ที่มีท้องฟ้าที่มืดสนิท ปราศจากมลภาวะทางแสง และมีอัตราความชื้นต่ำ ทำให้ท้องฟ้าแจ่มใสเป็นเวลากว่า 200 วันต่อปี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สามารถมองเห็นดาวและวัตถุในห้วงอวกาศได้อย่างชัดเจนและการที่มีเทิอกเขาแอนทิศทอดยาวขนาบประเทศจากเหนือลงใต้ ทำให้ภูมิประเทศที่เป็นเทือกช่วยลดผลกระทบจากแสงรบกวนจากเมือง จนทำให้ชิลีได้รับการขนานาวว่าจากข้อมูลในปัจจุบัน ชิลีเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของโลกถึง 42% ซึ่งประกอบด้วยกล้องโทรทรรศน์เป็นหลัก และจากการประเมิณในปี ค.ศ. 2015 ชิลีจะมีโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของโลกมากกว่า 50% ภายในปี 2030 โดยสิ่งที่ตอกย้ำข้อมูลนี้คือการเปิดตัวของที่ได้มีการเปิดตัวเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา พร้อมกับได้มีการเผยแพร่ภาพชุดแรกซึ่งเป็นภาพถ่ายอวกาศละเอียดที่สุดในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์และชิลียังมีหอดูดาวขึ้นชื่ออื่นๆ อีก อาทิ(La Silla Observatory) มีกล้องโทรทรรศน์หลายตัว รวมถึงกล้องที่สร้างโดยองค์การวิจัยทางดาราศาสตร์แห่งยุโรปตอนใต้ (ESO) ,(Paranal Observatory):เป็นที่ตั้งของกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่มาก (VLT) ของ ESO ,(Cerro Tololo Inter-American Observatory): เป็นหอดูดาวที่เก่าแก่และมีกล้องโทรทรรศน์หลายตัว ซึ่งหอดูดาวทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในประเทศชิลีถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปฏิวัติวงการที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้ของเราเกี่ยวกับจักรวาลมากขึ้นในอนาคต