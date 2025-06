กรมการแพทย์แผนไทย และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้รับรางวัล Platinum Award ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2568

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “Thailand Research Expo 2025 Award” ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2568 (Thailand Research Expo 2025)" ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล Platinum Award จะได้รับ ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่า ในนามของ กระทรวง อว. ขอขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทุกหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (Program Management Unit: PMU) รวมทั้งหน่วยงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในภาคนิทรรศการภาคการประชุม และกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในรูปแบบต่างๆภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2568” หรือ Thailand Research Expo 2025ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 20 มีผู้สนใจเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก้ป็นการแสดงให้เห็นว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงานในปีนี้คือ "Research for All เชื่อมต่ออนาคตไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม" ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล Thailand Research Expo 2025 Award ซึ่งได้สะท้อนศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยที่โดดเด่นรวมถึงขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยศักยภาพสูงศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. และเมธีวิจัยอาวุโส วช.ตลอดจนนิสิต นักศึกษา ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมได้อย่างน่าชื่นชมได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาและรางวัลผลงานวิศวกรสังคมพัฒนาชุมชนดีเด่นในงานครั้งนี้ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงานว่า วช.มุ่งสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรม “Thailand Research Expo 2025 Award” ได้คัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ และศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยขยายผลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับประเทศอย่างกว้างขวางรางวัล Thailand Research Expo 2025 Awardในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2568 มีการมอบรางวัลให้กับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น ดังนี้รางวัล Platinum Award จำนวน 2 รางวัลผู้รับรางวัลได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลรางวัลละ 150,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่- กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผลงาน: "นวัตกรรมตำรับยาจากกระท่อม สมุนไพรเศรษฐกิจทางการแพทย์แผนไทย เพื่อบำบัดผู้เสพติดบุหรี่ในระบบบริการสาธารณสุข"- สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ผลงาน: "อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอวกาศ (Moon Alming Thai-Chinese Hodoscope - MATCH) ที่จะร่วมติดตั้งไปกับยานสำรวจอวกาศฉางเอ๋อ 7 สำหรับสำรวจสภาพอวกาศโดยรอบของดวงจันทร์ ภายใต้โครงการสถานีวิจัยนานาชาติบนดวงจันทร์ (ILRS)"รางวัล Gold Award จำนวน 4 รางวัลผู้รับรางวัลได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 บาท และเกียรติบัตรได้แก่- มหาวิทยาลัยมหาสารคามผลงาน: "เจียระไนพฤกษมณี เคลื่อน BCG Model ด้วยงานวิจัย"- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผลงาน: "อัญมณีแห่งเวียงโกศัย: Soft Power ผ่านมรดกวัฒนธรรมไทย (Jewels of Wiang Kosai)"- สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ผลงาน: "การสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้าวสินเหล็ก สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ"- กรมปศุสัตว์ผลงาน: "หมูดำกรมปศุสัตว์: พันธุกรรมเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพสูงและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน"รางวัล Silver Award จำนวน 6 รางวัลผู้รับรางวัลได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพร้อมเงินรางวัลรางวัลละ 70,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่- มหาวิทยาลัยทักษิณผลงาน: "การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่าขันโรงในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG"- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงผลงาน: "การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างพลังสร้างสรรค์ Soft Power มวยไทยสู่สากล"- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผลงาน: "นวัตกรรมรองเท้าอิเล็กทรอนิกส์และระบบต้นแบบสำหรับระบบแพทย์ระยะไกลในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ"- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ผลงาน: "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยห่วงโซ่คุณค่าปลาดุกที่มีผลกระทบสูง จังหวัดปทุมธานี"- มหาวิทยาลัยรังสิตผลงาน: "มอสสกัดจากข้าวไทย"- สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ผลงาน: "การต่อยอดชุดมาตรฐานโลหะเงินชุบทองคำ สำหรับวิเคราะห์ความหนางานชุบพื้นผิวด้วยเทคนิค XRF เพื่อประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม"รางวัล Bronze Award จำนวน 9 รางวัลผู้รับรางวัลได้รับถ้วยรางวัลจาก ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จำนวน 5 รางวัล และจากผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 4 รางวัล พร้อมเงินรางวัลรางวัลละ 50,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ- สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)ผลงาน: "เครื่องสังเคราะห์กราฟีนสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์"- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผลงาน: "ศรีมโหสถ: พลังสร้างสรรค์แห่งสุนทรียะศิลปะและภูมิปัญญา เพื่อขับเคลื่อน Soft Power และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน"- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติผลงาน: "การวิจัยสารสกัดใบมะม่วงน้ำดอกไม้สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง"- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลงาน: "การเปรียบเทียบบริมาณโปรตีนจากแหนแดงและแหนเปิด เพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ในโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ"- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผลงาน: "สุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร: นวัตกรรมแปรรูปขมิ้นชันเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดโลก"ถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผลงาน: "อาหารเสริมสำหรับชันโรง"- สถาบันวิทยสิริเมธีผลงาน: "การพัฒนาสารกึ่งตัวนำอินทรีย์-อนินทรีย์ สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งอนาคต"- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผลงาน: "นวัตกรรมเส้นใยใบอ้อยสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นถิ่น"- มหาวิทยาลัยศิลปากรผลงาน: "การพัฒนาเพื่อขยายผลความยั่งยืนของเมืองเพชรบุรีสู่ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบระดับอำเภอ"รางวัลชมเชย จำนวน 14 รางวัลผู้รับรางวัลจะได้รับเงินรางวัลรางวัลละ 20,000 บาท และเกียรติบัตรได้แก่- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยผลงาน: "จุลินทรีย์ BioD I วว. ย่อยสลายตอซังข้าว ลดการเผา ลดก๊าซเรือนกระจก"- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกผลงาน: "นวัตกรรมกุ้งยุคใหม่ พร้อมก้าวไกลสู่ตลาดโลก (Shrimp Next: Sustainable & One Health)"- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมผลงาน: "เครื่องประดับรักษ์โลกจากใบอ้อยเหลือทิ้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน"- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ผลงาน: "กลไกยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์"- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผลงาน: "เพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพชุมชนทุนวัฒนธรรมในเขมราฐ-นาตาล"- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผลงาน: "อุปกรณ์แจ้งเตือนน้ำประปารั่วไหล (Water Leak Alert)"- กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมผลงาน: "ปืนเล็กยาว ขนาด 9 มม."- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลงาน: "โรงงานต้นแบบรีไซเคิลแบล็คแมสจากแบตเตอรี่ลิเธียม: Thailand's First Lithium Black Mass Recycling Plant"- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผลงาน: "ทุนวัฒนธรรมรอบสันทรายโบราณเพื่อเศรษฐกิจชุมชน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช"- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลงาน: "ไมโครเอนแคปซูเลทบาซิลลัส 63-11 สำหรับใช้เป็นโพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร"- สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาผลงาน: "นวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบางยี่ขัน"- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ผลงาน: "เทคโนโลยีชุดตีเกลียวและเก็บเส้นไหมพุ่งเข้าหลอดขนาดเล็ก เพื่อเศรษฐกิจฐานรากใน จ.สุรินทร์"- มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางผลงาน: "ห่วงโซ่คุณค่าสมุนไพรแม่มอก แก้ปัญหาความยากจนด้วย Mearnok Herbal Valley: แม่มอกแดนสมุนไพร"- บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)ผลงาน: "การประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการ Green Energy Green Network for THAIs"ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานและนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ โดยเชื่อมั่นว่ารางวัลเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชน นักวิจัย และสถาบันต่าง ๆ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “Research for All: เชื่อมต่ออนาคตไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม”