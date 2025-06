องค์การอวกาศยุโรป เผยภาพ "ขั้วใต้ของดวงอาทิตย์" ที่ถ่ายได้เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่มีการสำรวจดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกที่สุด

- - - - - - - - - - - - - - -

(Humanity takes its 1st look at the sun's poles: 'This is just the first step of Solar Orbiter's stairway to heaven')

- esa.int

(Solar Orbiter gets world-first views of the Sun’s pol)

แม้ว่าจะเป็นดาวฤกษ์ศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลของเรา และเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกมาที่สุด แต่การศึกษาดวงอาทิตย์นั้นก็ไม่ใช่เรื่อง่าย เนื่องจากมีอุณหภูมิที่สูงมากและมีแสงที่สว่างเจิดจ้า ทำให้การที่ยานสำรวจจะเข้าไปใกล้หรือการถ่ายภาพนั้นทำได้ยากแต่ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศในปัจจุบัน ทำให้เราศึกษาข้อมูลดวงอาทิตย์ได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งปกติแล้วภาพถ่ายดวงอาทิตย์ จะเป็นภาพถ่ายจากมุมในแนวเส้นศูนย์สูตร ที่เรียกว่า "ระนาบสุริยวิถี" ซึ่งเส้นศูนย์สูตรของดวงอาทิตย์เอียงจากระนาบสุริยวิถีเพียง 7.25 องศาเท่านั้น ให้มนุษย์โลกเราได้มีโอกาสเห็นภาพแนวขั้วของดวงอาทิตย์ได้เลยในการถ่ายภาพครั้งนี้และสามารถถ่ายภาพขั้วใต้ดวงอาทิตย์โดยตรง เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา การปรับมุมในครั้งนี้ทำให้การถ่ายภาพขั้วใต้ของดวงอาทิตย์ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะกลายมาเป็นข้อมูลสำคัญในการศึกษาดวงอาทิตย์ ทั้งในเรื่องสนามแม่เหล็ก วัฏจักร และการก่อกำเนิดระบบสุริยะของเราภาพขั้วใต้ของดวงอาทิตย์ที่ถ่ายได้นั้น เผยให้เห็นแสง เมฆแก๊สต่างๆ บริเวณชั้นโคโรนาของดวงอาทิตย์ ที่มีอุณหภูมิสูงมากกว่าหนึ่งแสนองศาเซลเซียส นับเป็นภาพที่ใกล้และเก็บรายละเอียดได้มากที่สุด นับตั้งแต่มีการสำรวจดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดดวงนี้(Prof. Carole Mundell) ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ ESA กล่าวว่า