อว.-สำนักเลขาฯนายกฯ จัด “Thailand-China Policy Forum” ฉลอง 50 ปีสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2568

Cooperation towards Common Prosperity in a Changing Geopolitical Landscape" เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2568 (Thailand Research Expo 2025) จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากูล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรม และการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาประเทศ” ในการประชุมวิชาการ "Thailand-China Policy Forum: Advancingศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากูล กล่าวว่า การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญและเป็นหัวใจหลักที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวง อว. ที่มุ่งเป้าพลิกโฉมประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก ในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันนี้ ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและมิตรประเทศที่สำคัญอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความใกล้ชิดในรอบด้าน และตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการการเคารพซึ่งกันและกัน และความไว้เนื้อเชื่อใจ ในบริบทความร่วมมือไทย-จีน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้วางรากฐานความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในหลากหลายมิติ โดยมีรูปแบบการดำเนินงานความร่วมมือทางการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญและมีการกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมในด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีสีเขียว การจัดประชุมฝึกอบรม สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ การพัฒนา platform ศูนย์นวัตกรรมจีน-ไทย-อาเซียน เพื่อขยายความร่วมมือสู่อาเซียน ตลอดจน การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สอดคล้องกับการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน ได้เสนอข้อริเริ่มการพัฒนาระดับโลก (Global Development Initiative, GDI) ที่เน้นย้ำถึงการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และภายใต้ความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative, BRI) การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นหนึ่งในความร่วมมือที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ โดยการใช้การวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมในวาระ ครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนาน ภายใต้งาน Thailand Research Expo 2025 ตั้งแต่วันที่ 17 และ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา ในรูปแบบของการประชุมวิชาการ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นสำคัญ อาทิ ภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิเศรษฐกิจ พลังงาน ปัญญาประดิษฐ์ ผ่านเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการจากไทย-จีน โดยในวันนี้ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Thailand-China Policy Forum: Advancing Cooperation towards Common Prosperity in a Changing Geopolitical Landscape” เป็นการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ไทย-จีน ที่มีมาอย่างยาวนานและแนบแน่น โดยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างไทย-จีนในอนาคต ทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์ และวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศ ในการสร้างเชื่อมั่นและความไว้วางใจในทุกระดับนอกจากนี้ ยังมีการเสวนา โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อดังนี้ การเสวนาหัวข้อที่ 1 : ไทย - จีน ร่วมสร้างการเติบโตไปด้วยกัน (Co-Creating Growth:The Thailand–China Economic Vision) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Executive Director, ASEAN Foundation รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และดำเนินรายการ โดย คุณฑิฟฟาณี เชน ห้องปฏิบัติการนโยบาย (Thailand Policy Lab) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (UNDP)การเสวนาหัวข้อที่ 2 ไทย – จีน ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่ออนาคต (Shaping Tomorrow:Thailand–China Tech Cooperation) โดย รศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ดร.วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายสุรศักดิ์ วนิชเวทย์พิบูล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และดำเนินรายการ โดย ดร.ปราณปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์แบร์ย ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติทั้งนี้ การประชุมวิชาการ “Thailand-China Policy Forum“ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวาระ ครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้กำหนดนโยบายทั้งไทย-จีน ในประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมเทคโนโลยี และการเติบโตอย่างยั่งยืน