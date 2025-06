NIA จัดงาน “SITE 2025” เชื่อมโยงสตาร์ทอัพไทยกับผู้เล่นระดับโลก ชูไทย “ศูนย์กลางความร่วมมือด้านนวัตกรรม” ครั้งแรกเอกอัครราชทูต 4 ประเทศร่วมเปิดงานบนเวทีเดียวกัน

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) แถลงข่าวการจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2025 (SITE 2025) ภายใต้แนวคิด “Global Innovation Partnership – AI & Sustainability: The Next Era of Innovation” ระหว่างวันที่ 4 – 6 ก.ค. 2568 ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ว่า งาน SITE 2025 หรืองานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ปีนี้ถือเป็นการยกระดับ SITE สู่เวทีนวัตกรรมระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง โดยประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็น “ศูนย์กลางความร่วมมือด้านนวัตกรรม” โดยไฮไลท์ของการจัดงานทั้ง 3 วันจะไม่เหมือนกัน เพราะ NIA ออกแบบให้เป็นเวทีนโยบายระดับโลกที่ “เชื่อมไทยกับอนาคตโลก”ผอ.NIA กล่าวต่อว่า งานวันที่ 4 ก.ค.ธีม(Theme) คือ Global Innovation Partnership คือการผนึกกำลังระหว่าง NIA กับพันธมิตรนวัตกรรมระดับโลก อาทิ ญี่ปุ่น จีน ชิลี โปรตุเกส เกาหลี เช็ก ฮังการี ฟินแลนด์ เป็นต้น โดยวันเปิดงานจะมีเอกอัครราชทูตจาก 4 ประเทศ ประกอบด้วย ชิลี ฟินแลนด์ ฮังการี เช็ก มากล่าวในหัวข้อ “Innovation Ecosystem and National Competitiveness in the Face of Global Uncertainties” เป็นเวทีเดียวที่รวมมุมมองจาก 4 ทวีป เพื่อมองภาพใหญ่ของนวัตกรรมในระดับนโยบายโลก นอกจากนี้ ยังมี Tech Company ระดับโลกมาแชร์ “กลยุทธ์ที่เปลี่ยนทั้งอุตสาหกรรม” ทั้ง Microsoft, META, Huawei และ AWS และมาฟังกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรระดับโลก ที่ถือเป็นข้อได้เปรียบใหม่ เราเชิญ CP Group ซึ่งได้รับรางวัล S&P Global Sustainability Awards มาแชร์เคส พร้อมองค์กรอย่าง AIS, VISTEC, Thailand Post ที่มาร่วมกันพูดถึง “โอกาสใหม่จากการเป็นองค์กรนวัตกรรมเพื่อโลก” รวมทั้งเรื่องโอกาสทางธุรกิจ ที่ NIA ได้ผู้บริหารระดับสูงจาก Switzerland Global Enterprise มาพูดถึง ธุรกิจนวัตกรรมแบบไหนที่โลกกำลังมองหาดร.กริชผกา กล่าวต่อว่า งานวันที่ 5 ก.ค. ธีมหลักจะเป็นเรื่อง AI มาอัพเดทเทคโนโลยีล่าสุด กับกลุ่ม Global Tech Company ทางด้าน AI ทั้ง Huawei Microsoft และ AWS ที่จะมาร่วมบนเวที นอกจากนี้ ยังมี Case องค์กรที่มีการ apply ไปที่กลุ่มสตาร์ทอัพและ SME แล้ว เช่น AIS และกำลังนำ AI ไปใช้งานจริง และยังมี Case AI สตาร์ตอัปไทยที่ขยายไปต่างประเทศได้จริง เช่น Botnoi และ Osseolabs มาแชร์ประสบการณ์ตรงว่า ทำอย่างไรถึง Scale ธุรกิจจากไทยไปสู่เวทีสากลได้ด้วย AIขณะที่งานวันที่ 6 ก.ค.ธีมของงานจะเป็นเรื่อง Sustainability หรือความยั่งยืน เมื่อ “ความยั่งยืน” คือกลยุทธ์หลักของธุรกิจและนโยบายในศตวรรษนี้ เรามีภาคเอกชนไทยที่มีการ implement ในธุรกิจแล้ว อย่าง Banpu, PTT, มี Beacon VC กองทุนที่โฟกัสด้าน Green/Climate Tech และมี Case สตาร์ทอัพไทย Altotech ที่ขยายตลาดสู่ต่างประเทศแล้ว ที่สำคัญปีนี้ SITE 2025 เราได้พันธมิตรที่มาช่วยทำให้เวทีงานเป็นของทุกคน ไม่ใช่แค่ของคนในวงการอย่าง IT24hrs, BrandThink และ TikTok“NIA ขอเชิญทุกคนที่มีหัวใจแห่งการสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกร นักลงทุน ผู้ประกอบการ นักศึกษา หรือผู้ที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ ๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ SITE 2025 เพราะนี่คือเวทีที่คุณจะได้เชื่อมโยงกับผู้เล่นระดับโลก อัพเดตเทรนด์อนาคต และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปพร้อมโลก ผ่านยุทธศาสตร์ Groom - Grant - Growth - Global อย่างเป็นรูปธรรม” ดร.กริชผกา กล่าว