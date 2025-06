วช. สนับสนุนเครือข่าย RUN โชว์พลังวิจัย – นวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง สู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2568

วันที่ 17 มิถุนายน 2568 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2568 (Thailand Research Expo 2025)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “RUN for Soft Power: Impactful Creative Economy, High Value Added by Research and Innovation”เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช. กล่าวในพิธีเปิดว่า “การจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ครบรอบ 20 ปี เป็นเวทีสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัย โดยเฉพาะ RUN ซึ่งเป็นการรวมตัวของ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่ผลักดันผลงานวิจัยคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม”เครือข่าย RUN ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดร.วิภารัตน์ กล่าวปิดท้ายว่า “วช. และ RUN มีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับงานวิจัยให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ของไทย หวังว่างานนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร ประธานเครือข่าย RUN กล่าวว่า “RUN ภูมิใจที่ได้นำเสนอ 24 ผลงานวิจัยเด่น ภายใต้แนวคิด ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่ออนาคตประเทศไทย’ โดยจัดแสดงในนิทรรศการชั้น 22 แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี – แสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม – สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีโลก และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน – เชื่อมโยงกับเป้าหมายชุมชนเข้มแข็ง”ทั้งนี้ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย RUN ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “RUN for Soft Power” โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อยที่น่าสนใจ ได้แก่ หัวข้อ "Premiumization Soft Power Thai ผ่านงานวิจัย" โดย คุณนิติพันธุ์ ดารกานนท์ ประธานบริษัท Sonite Innovative Surfaces และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาคร ประพรหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเอกลักษณ์ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล การต่อยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในเวทีโลกหัวข้อ "Premiumization Muay Thai by Research and Innovation" โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ จากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตัวแทนจากบริษัททีวีบูรพา ค่ายมวยบัญชาเมฆ ร่วมเสนอแนวทางการยกระดับมวยไทยให้เป็นสินค้าวัฒนธรรมระดับพรีเมียม ด้วยการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งด้านเทคนิคการฝึกซ้อม การสร้างแบรนด์ และการขยายตลาดสู่ระดับโลก ความร่วมมือนี้ยังเน้นการใช้ Soft Power ไทยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมของมวยไทยอย่างยั่งยืนหัวข้อ "Global Festival ทำให้เจ๋ง ทำให้ปังได้ ต้องมีงานวิจัยขับเคลื่อน?" โดย คุณกราสิก สมิตะสิริ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ จากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.อารวรรณ แดงบุบผา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการใช้ Soft Power เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเน้นว่า เทศกาลระดับโลกจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยงานวิจัยที่แข็งแรง ทั้งด้านคอนเทนต์และกลยุทธ์ การผสานองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาจะช่วยสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตลาดโลก ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย ส่งเสริม Soft Power ไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2568” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2568 โดยครอบคลุมประเด็นวิจัยทั้งด้านสังคม พาณิชย์ และอุตสาหกรรม เน้นการต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ในมิติใหม่ ๆ ที่สามารถขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคต ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี ที่ https://researchexporegistration.com